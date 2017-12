Dosar penal pentru deputatul PSD acuzat că a lovit cu maşina doi protestatari

Deputat PSD Ioan Terea s-a ales cu dosar penal pentru vătămare corporală după ce a fost acuzat că a lovit cu maşina două persoane la protestul de miercuri seară din faţa Parlamentului. În replică, deputatul PSD susţine că este nevinovat şi că protestatarii s-au aruncat pe maşina lui. Cazul este preluat de procurorii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție.

Peste 400 de oameni au protestat miercuri seară în faţa Parlamentului, în timp ce în Camera Deputaţilor se dezbătea legea 303/2004 privind statutul magistraţilor.

La un moment dat, doi protestatari au susţinut că au fost loviţi de maşina unui deputat care ieşea din curtea Parlamentului. Atât deputatul PSD Ioan Terea, cât şi cei doi protestatari au fost conduşi miercuri seară la sediul Brigăzii Rutiere pentru audieri. Criminaliștii au inspectat mașina deputatului Ioan Terea și vor viziona și imaginile suprinse de camerele de supraveghere din zonă, pentru a determina ce s-a întâmplat.

În replică, deputatul PSD susţine că este nevinovat, că protestatarii i-au lovit maşina.

"În jurul orei 21 am părăsit Palatul Parlamentului. La iesire SPP-istul a spus ca ieşirea normală este blocată de protestatari şi bine ar fi să ies prin stânga. Am iesit pe acolo, la ieşire este o trecere de pietoni la Parcul Izvor, m-am încadrat cu maşina să fac stânga pentru că eu plecam la Sibiu. Pe trotuar erau câteva zeci de protestatari. În momentul în care m-am apropiat de ei cu maşina, au văzut lipit în geamul meu permisul de acces la Parlament şi atunci mi-au dat roata la maşină. Atunci am oprit maşina şi dădeau cu pumnii şi cu picioarele in maşina şi încet - încet m-am strecurat printre ei. Unii dintre ei s-au urcat pe maşină, alţii dădeau cu pumnii şi picioarele, se poate vedea ca maşina este lovită lateral. Eu dacă loveam pe cineva aveam botul maşinii lovit, să se vadă urme. Au fost probe criminalistice, s-a vazut ca toata masina era lovita pe partea dreapta, deci eu nu aveam cum să lovesc pe cineva. Într-adevar unul dintre ei s-a aruncat pe capota maşinii şi în momentul când am demarat, la vreo 5 metri, s-a aruncat sau a căzut de pe capotă şi am oprit. A venit poliţia, m-a testat cu etilotestul, m-a dus la Brigada rutiera, acolo am cerut să mi se prevaleze inclusiv probe biologice pentru că se vehicula ideea ca am picat la înţelegere cu cei de la politie fiindca eu sunt băut şi aşa mai departe. Au recoltat probe biologice şi cam acesta a fost incidentul", a declarat deputatul PSD Ioan Terea, într-o intervenţie telefonică la România TV.

Legea 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor a fost adoptată miercuri pe articole într-o şedinţă maraton care a durat peste 12 ore, votul final fiind însă amânat pentru că PSD - ALDE - UDMR nu au reuşit să strângă suficienţi deputaţi pentru a adopta actul normativ. Singura modificare adoptată de plen faţă de varianta comisiei a fost obligativitatea statului de a se îndrepta împotriva magistratului care a săvârşit o eroare din rea-credinţă sau gravă neglijenţă.