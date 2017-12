Dosarele de gradație, motiv de dispută între angajați și directori?

La câteva zile după ce o învățătoare a Școlii Gimnaziale nr. 28 ”Dan Barbilian” din Constanța, Ecaterina Rupesac, a reclamat în presă o situație referitoare la dosarul său de gradație de merit, ieri, o nouă sesizare a ajuns la redacția noastră. De această dată, bibliotecara aceleiași școli, Crina Liliana Mareș, a semnalat o situație similară, referitoare la dosarul de gradație de merit pe care l-a întocmit în martie. Mai exact, în documentul intitulat ”Lipsă de transparență și abuz în funcție, management performant al directorului Mihaela Stan de la Școala Gimnazială nr. 28 ”Dan Barbilian”“, aceasta susține că punctajul pe care l-a primit la concursul pentru acordarea gradației a fost cu 40 de puncte mai mic față de autoevaluarea făcută. ”Iniţial am crezut că este o greşeală şi am sunat la Sindicat să aflu dacă au sesizat ceva în neregulă la dosarul meu. Răspunsul m-a secerat ca un fulger. Multe documente nu erau certificate de directorul şcolii. E revoltător ceea ce se întâmplă, pentru că eu am depus prin secretariat ambele dosare (original şi copii) cu număr de înregistrare, conform calendarului”, susține bibliotecara. Aceasta a declarat, pentru ”Telegraf”, că directorul, prof. Mihaela Stan, a depus dosarul de gradație la Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) fără să îi comunice rezultatele, fără transparență, și susține că totul este o răzbunare în urma unei dispute mai vechi legate de o plecare la Bruxelles pentru un proiect european.

CE SPUNE DIRECTORUL La rândul său, directorul susține că rolul său în desfășurarea acestui concurs este acela de a primi dosarele, de a verifica dacă documentele sunt conforme cu originalele și a le transmite la ISJ. ”Eu am semnat toate documentele pe care le-am putut confrunta cu originalele, conform metodologiei. Potrivit actului de organizare a concursului, care trebuia să-i fie cunoscut fiecărui candidat, nu am obligația să o anunț de situația dosarului său. Nu știu ce o îndreptățește pe bibliotecară să facă astfel de acuze, dar va răspunde potrivit legii pentru acestea”, a spus prof. Stan. Ea a adăugat că evaluarea este făcută de o comisie din care nu face parte și în care se ține cont nu doar de diplomele obținute, existând mai multe criterii pe baza cărora se întocmește punctajul final. ”Poate a avut premii și rezultate care i-au oferit un punctaj bun, însă la alte criterii a fost depunctată”, a precizat directorul.

Ea a adăugat că, în total, trei angajați ai şcolii au depus dosarele de gradație, cea de-a treia concurentă afirmând că punctajul pe care l-a obținut este similar cu cel din autoevaluare.

CONTESTAȚIE Crina Mareș a anunțat că a depus contestație la ISJ, sperând ca situația să se remedieze. ”Contestația este o reevaluare a dosarului și a punctajelor acordate, nu o confruntare a candidatului și a actelor sale. Etapa următoare, după contestații, este atacarea în contencios administrativ a deciziei”, a precizat directorul școlii. După sesizarea făcută la începutul săptămânii trecute de învățătoarea Ecaterina Rupesac, reprezentanții ISJ au anunțat că o comisie va face cercetări în acest caz. La ISJ au fost înregistrate 95 de contestații după afișarea punctajelor primite în urma evaluării dosarelor pentru gradația de merit.