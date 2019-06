Două dale de beton s-au ridicat pe Autostrada Soarelui. Restricție de viteză

13:35:36 / 17 Iunie 2019

Proști grămadă

De ani de zile voi din mass-media va pierdeti vremea in discutii sterile si amanunte fara nicio relevanta referitoare la A2. Nici pana in ziua de azi nu s-a pus degetul pe rana: cine a proiectat, cine a aprobat investitia si cine a semnat de luare in primire a tronsonului din A2 pana la km 36 construit pe dale de beton? Care a fost ratiunea acestor dale si de ce abia de la km 36 este asfalt? Cu nume si prenume, ca sa stie toata lumea. Si abia dupa aceea putem face niste legaturi. Vad cum multi se iau de ministrul Cuc(uleț) ,dar prostovanul va ridica din umeri. Nu are nefericitul nicio vina. Plm.