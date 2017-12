Drake şi Madonna fac istorie!

Anul 2015 va consemna două succese fără precedent pentru cel puțin trei artişti americani cât se poate de diferiţi. Albumul-surpriză lansat de Drake i-a adus prima poziţie în clasamentul Billboard Artist 100, fiind pentru prima dată în istorie când un rapper reuşeşte această performanţă. La rândul său, Madonna a reuşit, pentru a 44-a oară în impresionanta sa carieră, să ajungă pe primul loc al topului Dance Club Songs, cu piesa ”Living for Love”. Regina neîncoronată a muzicii pop egalează astfel recordul deținut de George Strait, singurul artist care avea 44 de piese ajunse pe primul loc într-un top Billboard, e drept, în secțiunea dedicată muzicii country.

Dacă, în ceea ce o privește pe Madonna, aproape nimic nu ne mai poate surprinde, Drake este artistul momentului. Albumul său intitulat ”If You're Reading This It's Too Late” este cel mai solicitat material discografic al momentului, cu peste 495.000 de download-uri sau copii vândute, ceea ce l-a propulsat pe prima poziție a celui mai important clasament Billboard, Artist 100. Pentru întocmirea acestui top se adună date despre vânzări, difuzările la posturile de radio, downloaduri și interacțiunea cu fanii prin rețelele de socializare, fiind cea mai complexă metodă de ”a calcula” popularitatea de care se bucură un artist. Drake este primul rapper care reușește să ajungă pe prima poziție a acestui top și este abia al treilea artist din sfera R&B/hip-hop care se remarcă astfel. Se alătură astfel lui Trey Songz, dar mai ales rivalului Chris Brown. Drake a detronat-o pe Taylor Swift, care și-a trecut, la rândul său, în palmares recordul de a deține prima poziție în Billboard Artist 100 timp de 16 săptămâni. Podiumul este completat de Ed Sheeran, iar pe locurile 4 și 5 tronează Sam Smith și Maroon 5.

La 56 de ani, Madonna nu este deloc pregătită să predea ștafeta mai tinerelor sale colege și se pregătește să lanseze cel de-al 13-lea abum de studio, intitulat ”Rebel Heart”, pe data de 10 martie. Regina neîncoronată a muzicii pop și-a lansat noul single chiar în ceremonia de decernare a premiilor Grammy. Piesa ”Living for Love” a confirmat că Madonna mai are câte ceva să le învețe pe Lady Gaga, Rihanna sau Beyonce și i-a adus cel de-al 44-lea hit în topul Dance Club Songs. Madonna nu și-a epuizat resursele de inspirație. ”Motivul pentru care am vrut ca albumul să fie intitulat ”Rebel Heart” (în traducere „Inimă rebelă“) este că am simițit că atunci când am compus piesele am explorat două părți distincte ale personalității mele. Partea rebelă, dar și cea romantică din întregul care sunt”, a argumentat vedeta alegerea titlului noului său album.