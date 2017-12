Drama unei mame din Constanța: „Fiul meu bolnav a dispărut fără urmă!“

Pe data de 7 iulie, în jurul orei 22.00, Taifun Suleiman a fugit de la domiciliul său din zona Abator, din Constanța. Tânărul în vârstă de 29 de ani, care a fost diagnosticat cu handicap mintal de gradul 1, a sărit pe geamul casei și a fugit. De atunci nu s-a mai întors. Mama lui a alertat Poliția și a decis să mediatizeze cazul în presă, în speranța că îl va găsi. Din primele informații, se pare că Taifun s-ar fi atașat de o altă fată, în vârstă de aproximativ 25 de ani, care de asemenea suferă din cauza unui handicap. Suferința i-ar fi apropiat pe cei doi!

„Fiul meu bolnav a dispărut fără urmă! Cu doar câteva zile înainte de a pleca de acasă, el îmi tot spunea că vrea să se însoare. Mă tot întreba: „Când mă însori, când mă însori?". Dar lui nu îi trebuie așa ceva la problemele pe care le are. Am aflat de la niște persoane că în primele patru zile de la dispariție era în zona de la Gară. Acolo vorbea cu o altă fată care are handicap. Acele persoane mi-au mai spus că fata aceea lua mașina de Cumpăna pentru a ajunge acasă. Am întrebat șoferul de pe maxi-taxi unde în Cumpăna cobora tânăra cu handicap. Mi-a spus că aceasta se oprea lângă biserică. Am găsit casa ei! Părinții fetei au zis că și aceasta era dispărută de trei săptămâni, dar mi s-a spus că ea așa face de obicei, pleacă și se întoarce singură", a declarat Sebrie Iașar, mama bărbatului dispărut.

Soțul ei a murit, iar femeia îl crește singură pe Taifun, din pensia de handicap primită de acesta și din banii care i se cuvin în calitate de asistent legal al fiului său. „Sunt disperată, vreau să-l găsesc cât mai repede! Când a dispărut, avea pe el un tricou bleu cu guler și cu o dungă oblică, gri. Pantalonii erau de aceeași culoare ca și tricoul, iar papucii erau albaștri. El e tuns cu bretonul până aproape de ochi și are perciunii mai lungi. E foarte slab, are cred 35 de kilograme și puțin peste un metru înălțime", a mai spus femeia.

Cine are informații legate de persoana dispărută este rugat să sune la numărul de telefon 0785.350.928 sau să meargă la cea mai apropiată secție de poliție.

