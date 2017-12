Dubii la nivel înalt! Cei care au intrat în arhiva SIPA aveau certificat? Să răspundă directorul ORNISS!

Tudorel Toader, ministrul Justiţiei, a declarat că a cerut directorului Oficiul Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat (ORNISS) să precizeze dacă cei care au intrat în arhiva SIPA erau acreditaţi să aibă acces la informaţii secret de stat, în caz contrar urmând să fie sesizat Parchetul. "Am început întocmirea componenţei comisiilor de inventariere a arhivei cu supleanţii şi secretariatul tehnic. Am cerut ieri de la directorul ORNISS să îmi comunice dacă, la momentul în care au pătruns în arhivă, cele 22 de persoane, din ce a rezultat din cele două rapoarte desecretizate, aveau sau nu certificat ORNISS. Aştept răspuns. În funcţie de răspunsul primit, cu siguranţă, dacă se va constata că unii au intrat în arhivă fără drept, este obligaţia mea să sesizez procurorul. Nu numai că voi sesiza, voi face şi public răspunsul primit, îl voi pune pe pagina ministerului. Am discutat cu domnul procuror Horodniceanu despre dosarul pe care îl au în lucru cu privire la arhiva SIPA, i-am spus că îi voi trimite şi rezultatele primite de la ORNISS. În funcţie de natura cauzei, fapta care formează obiectul evaluării, procurorul poate să întocmească un alt dosar sau să extindă cadrul procesual în dosarul pe care îl au deja în lucru", a declarat Tudorel Toader pentru Mediafax.

Procurorii DIICOT au anunţat deja că au început urmărirea penală in rem în dosarul privind arhiva SIPA. Sunt investigate fapte de deţinere fără drept a unui document ce conţine informaţii secrete de stat şi neglijenţă. Cercetările au fost demarate ca urmare a unei plângeri pe care a depus-o judecătorul Cristi Danileţ. "Deţinerea, fără drept, în afara îndatoririlor de serviciu, a unui document ce conţine informaţii secrete de stat" şi "neglijenţa care are drept urmare distrugerea, alterarea, pierderea sau sustragerea unui document ce conţine informaţii secrete de stat, precum şi neglijenţa care a prilejuit altei persoane aflarea unei asemenea informaţii" sunt infracţiunile pe care le investighează DIICOT.

Asociaţiile de magistraţi au făcut plângere prealabilă la Guvern privind HG referitoare la SIPA. De asemenea, CSM susţine că nu a transmis un punct de vedere privind acest proiect de lege. În replică, ministrul Justiţiei susţine că Hotărârea de Guvern de desecretizare a arhivei a fost adoptată transparent. "Eu apreciez că am făcut paşii care trebuia şi care puteau fi făcuţi până în acest moment. A fost adoptată Hotărârea de Guvern, care a avut ca punct de plecare proiectul hotărârii de anul trecut, care a fost transmis la CSM, Ministerul Public, la Asociaţia Magistraţilor, Uniunea Judecătorilor, la Asociaţia Procurorilor, MAI. Am primit şi am postat pe pagina ministerului opiniile exprimate de autorităţile şi asociaţiile care au fost consultate. S-a adoptat Hotărârea de Guvern în deplină transparenţă decizională", a mai spus ministrul.