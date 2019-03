După 19 ani, s-a schimbat clasamentul băncilor din România. BCR a pierdut prima poziție

După 19 ani de supremație, Banca Comercială Română a pierdut prima poziție în topul celor mai mari bănci după active.

În 2019, Banca Transilvania a devenit cea mai mare bancă locală după active, depăşind BCR care a ocupat primul loc în clasamentul bancar din 1999 până în 2017.

Activele Grupului Financiar Banca Transilvania au ajuns la finele anului trecut la 77,9 miliarde lei, iar creditele au crescut pana la 38,02 miliarde lei. Profitul net consolidat al Grupului BT este de 1.257,17 milioane lei, din care cel al bancii este de 1.219,39 milioane lei, rezultat care include si cheltuielile semnificative de integrare Bancpost. Profitul operational al bancii a crescut la 1.801,41 milioane lei datorita eficientizarii si consolidarii businessului. Depozitele clientilor au ajuns la 65,16 miliarde lei, din care 43,34 miliarde lei sunt depozite ale clientilor persoane fizice, iar 21,82 miliarde lei, depozite ale persoanelor juridice.

Pe langa fuziunea dintre Banca Transilvania si Bancpost, in 2018 am avut loc fuziunea dintre BT Leasing si ERB Leasing, companie achizitionata de la Eurobank Group odata cu Bancpost si ERB Retail Services. BT Direct si ERB Retail Services, institutii nebancare destinate acordarii creditelor de consum, vor fuziona in prima parte a acestui an.