După ger vin ninsori. Vezi unde au fost -21 de grade Celsius!

Pe drept cuvânt luna ianuarie este cunoscută în popor și ca Gerar. În ultimele zile, gerul a devenit cuvântul de ordine în România. Cea mai scăzută temperatură a acestei ierni s-a înregistrat duminică, 3 ianuarie, în județul Harghita, la stația meteo Bucin, unde au fost -21 de grade Celsius. Meteorologii spun că în următoarea perioadă se abat ninsorile peste întreaga țară. Până luni, 4 ianuarie, la ora 12.00, ninsorile se vor extinde dinspre sud-vestul extrem al ţării şi vor cuprinde treptat regiunile sudice, iar stratul de zăpadă nou depus va fi de aproximativ 10 cm. În Oltenia şi vestul Munteniei, vântul va avea intensificări temporare, atingând la rafală 50 - 55 km/h, iar în sudul Banatului 60 - 70 km/h, viscolind zăpada. Vremea se va menţine geroasă în majoritatea regiunilor, iar în estul Transilvaniei şi în nordul şi centrul Moldovei, temperatura aerului va coborî local sub -15 grade C. În sudul Dobrogei, precum şi în estul şi centrul Munteniei, inclusiv municipiul Bucureşti, va ninge slab, iar vântul va sufla cu 40 - 45 km/h. Luni, 4 ianuarie, maxima va ajunge la 2 grade în Dobrogea, potrivit specialiștilor Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Marți, 5 ianuarie, cu toate că va ninge, temperaturile vor crește, astfel că vom avea maxime cuprinse între 1 și 4 grade C. Miercuri, 6 ianuarie, maxima zilei va fi de 8 grade C, când este posibil să plouă.

TRENURILE CIRCULĂ PE TOATE MAGISTRALELE FEROVIARE Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA informează călătorii că traficul feroviar era deschis duminică, 3 ianuarie, la ora închiderii ediției, pe toate magistralele de cale ferată, circulaţia trenurilor fiind însă adaptată la condiţiile meteo nefavorabile.

Echipele feroviare de specialitate fac verificări permanente pe toate secţiile de cale ferată de pe raza judeţelor aflate sub cod galben, iar pe segmentele unde situația o impune se intervine operativ pentru remedierea tuturor deranjamentelor tehnice care se pot înregistra la nivelul șinei, din cauza temperaturilor foarte scăzute. Angajaţii companiilor feroviare sunt la dispoziţia călătorilor prin informarea permanentă despre modificările ce pot interveni în graficul trenurilor, precum şi prin intervenţia permanentă astfel încât circulaţia trenurilor să se desfăşoare în condiţii de siguranţă pe toate rutele de cale ferată. Pasagerii sunt rugați ca înainte de plecarea la drum să se informeze telefonic la Gara CFR din localitatea de plecare, pentru informații actualizate despre mersul trenului cu care intenționează să călătorească.