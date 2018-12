Ecaterina Andronescu este noul ministru al Educaţiei

10:36:41 / 17 Noiembrie 2018

Teorema Bisectoarei si habitatul ornitorincului la ce naiba ne-au folosit sa le invatam in scoala?

Cum e posibil sa pui la Ministerul educatiei o fosila pensionara, care a demonstrat in 28 ani ce poate? Doar pt ca e mason? Ce credeti ca va mai face de acum incolo? Publicati-i varsta si data nasterii si fotografiati-o nemachiata, ca sa va dati seama pe cine ati numit!?! Invatamantul e varza, oameni incompetenti la catedre, femei care vin sa predea doar ca sa nu stea singure acasa caci au barbati navigatori si care nu vin sa predea din pasiune si ca au o chemare pt asta, programe neadaptate la ziua in care traim, materii nefolositoare sau incarcate cu lucruri neimportante, admitere si locuri in facultati pt meserii care nu se cer sau unde posturile sunt blocate, mare discordanta intre piata muncii si facultati, neadptarea institutiilor la ce se cere, lipsa comunicarii dintre patroni si facultati si ajofm, obtinerea posturilor pe pile, recomandari si rude, nu pe competenta, un dezastru pt tineri. Iar rezultatul: in 1-2-max3 ani se vor inchide mii de srl.uri din lipsa fortei de munca, de care va bateti joc de atatia ani. Unii patroni isi sperie inca angajatii spunandu-le ca vor aduce persoane din mediul rural sa lucreze in locul lor, daca ei nu accepta salariile astea de mizerie. Dar, dragi patroni, noi stim ca in mediul rural nu veti putea gasi aproape nici un barbat care sa nu fie sub influenta bauturilor alcoolice tot timpul. Sunt betivi, hoti si puturosi. Prefera sa vanda tigari de contrabanda decat sa mearga la servici. Viitorul e roz cu o asa ministra!!!!!!!!!!!!!