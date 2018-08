Economia românească, vulnerabilă ca naiba!

09:18:30 / 23 Iulie 2018

Inflația

Articolul nu este profesionist . Se simte mirosul pestilential al politicii impuse de patroni .Majorarea pensiilor si salariilor ( acolo unde sau facut ) determina creșterea apetitului comercianților de a creste preturile ( legile capitalismului ) . Consumul romanilor a produselor de import in special nu produce plus valoare in buget . Industria autohtonă bazată pe investiții străine trimite profitul in exterior . Ramân in tara numai taxele si impozitele . Prea putin pentru susținerea economica necesara creșterilor salariale si a pensiilor . Trecerea contribuțiilor salariale pe seama angajatorului ( teoretic) rezolva parțial deficitul de susținere a pensiilor . Soluția ? Agricultura poate si trebuie sa elimine importurile alimentare ,cu sprijinul statului . Nu ne da voie UE ? Sictir pilaf !