Economia Suediei se prăbuşeşte în ritm cu cea din Europa, deşi afacerile au rămas deschise

Suedia a refuzat să instaureze măsuri de izolare draconice la fel ca restul Europei, de teamă că economia ei va fi îngenuncheată. Afacerile au rămas deschise, iar măsurile de distanţare au fost la un nivel minim. În luna martie, economia Suediei a performat mai bine decât restul Europei, cu un declin de doar 0.3%, comparat cu declinul de 3.8% din zona europeană.



Financial Times scrie însă că Suedia nu are cum să scape de recesiunea severă ce va lovi în scurt timp Europa. Prognoza Comisiei Europene este la o scădere de 6.1% pentru PIB-ul suedez anul acesta, în timp ce Riksbank are o viziune şi mai sumbră: scădere între 7 şi 10% din PIB, iar rata de şomajului între 9 şi 10.4%. Sunt cifre catastrofale pentru ţara scandinavă.



Un motiv important pentru căderea economiei este că Suedia este o ţară mică cu o industrie de producţie mare. Prodcătorul de maşini şi camioane Volvo a fost nevoit să oprească producţia din cauza dificultăţilor la aprovizionarea din alte ţări.