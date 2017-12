El este omul care a oprit trenul de marfă încărcat cu nitrat de amoniu

Impiegatul ILIE ȘERBAN, Omul Zilei de 31 octombrie 2017, va fi premiat de companie!

ILIE ȘERBAN este impiegatul de mișcare din stația Comarnic care a oprit trenul de marfă încărcat cu nitrat de amoniu, după ce a observat o degajare de fum la un boghiu, când trenul tranzita această stație, scrie CFR pe pagina de socializare.

”La trecerea trenului prin stația Comarnic am observat o degajare de fum la un boghiu. Am luat imediat legătura cu mecanicul, prin stație și i-am spus să oprească trenul! Garnitura s-a oprit între stațiile Comarnic și Câmpina, în apropiere de halta Breaza. După ce a verificat trenul, mecanicul mi-a confirmat degajarea de fum! Am pus imediat mâna pe telefon și am sunat la 112, apoi mi-am anunțat șefii ierarhici”, sunt cuvintele omului care a reușit să evite producerea unei catastrofe, în zona haltei Breaza.

ILIE ȘERBAN, impiegat de mișcare din anul 1992, va fi premiat de CFR SA, conform prevederilor CCM, pentru îndeplinirea cu maximă responsabilitate și la timp a sarcinilor de serviciu.

Pe întreaga rețea feroviară, aproximativ 4800 de impiegații de mișcare vegheză permanent la siguranța feroviară. Impiegații de mișcare sunt o importantă resursă umană care organizează și coordonează circulaţia trenurilor prin staţiile de cale ferată, astfel încât traficul feroviar să se desfășoare în condiţii de siguranţa.

„MULȚUMIM Impiegatului ILIE ȘERBAN!“ precizează CFR într-un comunicat.

