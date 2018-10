Elevii Colegiului Pedagogic spun NU sărăciei

Colegiul Național Pedagogic „Constantin Brătescu“ este partener, direct implicat într-un proiect european de conștientizare a drepturilor la educație și pentru combaterea și eradicarea sărăciei. Astfel, în data de 11 octombrie 2018, în sala de festivități a unității lor de învățământ, a avut loc dezbaterea dedicată Zilei Internaționale pentru eradicarea sărăciei. Acțiunea face parte din seria de activități organizate în vederea susținerii și promovării proiectului Snapshots from the borders – Small townsfacing the global challenges of Agenda 2030, proiect co-finanțat de Uniunea Europeană și implementat de 31 parteneri din diverse state membre ale Uniunii Europene și non –UE printre care se află și România prin Asociația Novapolis și Primăria Constanța.

Organizatorii evenimentului au fost membrii echipei Euroscola CNPCB, EAPN România-Rețeaua Națională Anti-sărăcie și Incluziune Socială (RENASIS), Asociația Novapolis - Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare. Cu acestă ocazie, elevii și reprezentanți ai societății civile prezenți la dezbatere au interacționat pe marginea unor subiecte precum combaterea sărăciei și excluziunii sociale, accesul la educație pentru toți, obiectivele dezvoltării durabile.

Membrii echipei Euroscola CNPCB au prezentat activitățile realizate pentru promovare: campanie în școli, campanie de informare a cetățenilor, completare de chestionare, discurs împotriva urii și instigării la ură, crearea de afișe, pliante, filmulețe de promovare. Coordonatorii proiectului au prezentat proiectul „Snapshots from the borders-Small towns facing the global challenges of Agenda 2030“, nr contract CSO-LA/2017/388-115. Membrii echipei au prezentat un material PPT cu privire la obiectivele dezvoltarii durabile - Nu Sărăciei, arătând importanța realizării unor acțiuni și inițiative locale pentru combaterea sărăciei și excluziunii sociale, dreptul la educatie. Tinerii au prezentat Teatru forum cu titlul Povestea Sayei. Această metodă permite sa fie invitati cei prezenți în sală, să devină actori și să rescrie povestea unei tinere adolescente.