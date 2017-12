Elevii constănțeni și-au prezentat experimentele la ”Noaptea Cercetătorilor”

Micii cercetători din județul Constanța au participat și în acest an la tradiționalele manifestări prilejuite de „Noaptea Europeană a Cercetătorilor“, organizate la Maritimo Shopping Center vineri, 25 septembrie. Cea de-a zecea ediție este organizată de asociația INVENIO din România, sub sigla Researchers4Humanity, și este finanțată de Comisia Europeană prin acțiunile Marie Sklodowska-Curie. Elevii, alături de profesorii lor, și-au propus să sensibilizeze publicul larg în privința impactului științei asupra dezvoltării omenirii, dar și să atragă alți elevi și studenți către cercetarea științifică. Astfel, toți cei care s-au aflat vineri seară în centrul comercial și care au fost curioși să afle mai multe despre domeniul științei, indiferent de vârstă și pregătire, au putut asista la experimente și chiar să interacționeze cu tinerii cercetători. Elevii și studenții de la mai multe instituții de învățământ din județ și-au prezentat rezultatele cercetărilor și au făcut tot felul de experimente inedite, fascinante în centrul comercial constănțean, între orele 17.00 și 23.00. Au fost reprezentate de către elevi și studenți Universitatea ”Ovidius” și Universitatea Maritimă, Liceul “Ioan Cotovu” din Hârșova, Liceul Teoretic ”Anghel Saligny” din Cernavodă, Liceul Teoretic ”Callatis” din Mangalia, Liceul Teoretic ”Carmen Sylva” din Eforie Sud, Liceul Teoretic ”Traian”, Liceul Teoretic ”Ovidius”, Liceul Teoretic ”Decebal”, Colegiul Național ”Mihai Eminescu” și Colegiul Național ”Mircea cel Bătrân” (CNMB) din Constanța. Întreaga activitate de prezentare a fost coordonată de profesorul de fizică al CNMB, Ion Băraru.

Peste 80 de elevi au fost prezenți la cele 22 de standuri din centrul comercial Maritimo unde și-au prezentat proiectele științifice curioșilor de toate vârstele. Roboți, drone, dar și o multitudine de alte experimente care mai de care mai interesante i-au atras pe constănțeni, iar elevii de la liceele din județ au oferit explicații detaliate cu privire la lucrurile pe care le-au făcut. ”Am realizat un robot care rezolvă cubul Rubik. M-am jucat și am rezolvat multă vreme cubul Rubik, prin clasa a VI-a am rezolvat primul cub. La cercul de robotică condus de prof. Ion Băraru am învățat să realizez acest roboțel”, a explicat Diana Catană, elevă în clasa a XII-a la Colegiul Național ”Mircea cel Bătrân” Constanța. Ea a spus care este algoritmul care stă la baza roboțelului său: în primă fază, scanează timp de aproximativ 30 de secunde fețele cubului, iar apoi calculează în câte mutări să îl rezolve, practic făcând mutările înapoi până la rezolvarea completă. Un alt tânăr, de la Liceul Teoretic ”Anghel Saligny” din Cernavodă a creat o versiune mult mai ieftină a faimosului Oculus Rift, dezvoltat de Google. Cu două lentile, un smartphone și o carcasă de carton, tânărul spune că tehnologia sa costă aproximativ 40 de lei, pe când obiectul de bază costă în jur de 400 de euro.

