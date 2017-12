Elevi-voluntari la Crucea Roșie

Tinerii organizației de Crucea Roșie Constanța au susținut, la sfârșitul săptămânii trecute, o oră deschisă la Liceul Teoretic „Lucian Blaga“, despre ceea ce înseamnă să fii voluntar. În primă fază, echipa de voluntari din cadrul filialei pentru tineret a realizat o informare legată de istoria Crucii Roșii. Astfel, elevii de la clasele a VI-a B și C care au cursul opțional „Sanitarii pricepuți“ al profesoarei Carmen Călin au fost curioși să afle cum a apărut Crucea Roșie, ce rol are ca ONG, ce înseamnă să activezi ca voluntar, dar, mai ales, cum poți deveni voluntar. „Întreaga activitate a reușit să le satisfacă toate aceste curiozități, dar le-a creat și motivația să aprofundeze cunoștințele de prim ajutor la orele de opțional“, precizează directorul liceului, prof. Elisabeta Linea.