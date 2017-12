Eliza Samara, cel mai bun sportiv constănţean al anului

Familia sportului constănţean a desemnat ieri clasamentul celor mai buni sportivi constănţeni ai anului 2011, atât la seniori, cât şi la juniori, în cadrul şedinţei Consiliului Consultativ al Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Constanţa desfăşurată la Restaurantul Sport, şedinţă la care au participat, alături de echipa DJST, reprezentanţii cluburilor constănţene şi mass-media locală.

În fruntea ierarhiei seniorilor a fost desemnată Eliza Samara, multiplă medaliată la Campionatele Europene de tenis de masă, care a primit Premiul Judeţean pentru Sport. Ea a fost urmată de Diana Bursuc, campioană europeană la canotaj, Ana Porgras, gimnasta clasată la un pas de podiumul mondial la individual compus, şi Andrei Filimon, campion european la dublu mixt, alături de Samara. La juniori, Premiul Judeţean i-a revenit campionului mondial şi european de canotaj Ion Prundeanu, secondat de o altă campioană europeană, sprintera Andreea Ogrăzeanu.

În cadrul aceleiaşi şedinţe, HCM şi CV 2004 Tomis au fost desemnate cele mai bune echipe de seniori ale judeţului, iar CS Farul şi LPS “Nicolae Rotaru” au primit titlul de cele mai bune cluburi de seniori, respectiv juniori. Radu Began (CVM Tomis, cel mai bun voleibalist), Mihai Popescu (HCM, cel mai bun handbalist), Elena Butnaru (CV 2004 Tomis, cea mai bună voleibalistă), Alexandra Iovănescu (CSU Neptun, cea mai bună handbalistă), Daniel Carpo (RCJ Farul, cel mai bun rugbyst), Vasilică Cristocea (Viitorul, cel mai bun fotbalist) şi Mihai Georgescu (cel mai bun jucător de oină). Totodată, au fost acordate două distincţii speciale, Premiul de excelenţă pentru promovarea sportului constănţean în lume, pentru tenismanul Horia Tecău, şi Premiul Fair-play şi toleranţă în sport, care i-a revenit lui Hamdi Aykol, directorul Liceului Internaţional de Informatică.

“SPIRIT DE ECHIPĂ”. La finalul şedinţei, conducătorii sportului constănţean s-au declarat încântaţi de felul în care cei prezenţi au participat la desemnarea performerilor sportului constănţean în acest an. „Sunt mulţumită şi bucuroasă pentru că am avut o atitudine fair-play şi am alcătuit un clasament în care şi-au găsit locul campioni europeni şi mondiali. Avem o paletă frumoasă de sportivi şi la individual, şi la jocurile colective, şi suntem singurul judeţ cu două echipe campioane şi câştigătoare ale Cupei României, la handbal masculin şi volei feminin. Le mulţumesc colegilor, tuturor conducătorilor de cluburi şi asociaţii sportive, presei şi celor care au pus umărul la realizarea acestor performanţe. Avem rezultate, deoarece constănţenii au găsit suflete bune, care sunt cei din administraţia locală şi cei care îşi caută în buzunare pentru a contribui la sprijinirea sportului. La Constanţa nu s-a pierdut spiritul de echipă şi sper să rămână şi pe viitor”, a declarat directorul DJST, Elena Frîncu.

„Nu este o întâmplare faptul că sportivii de la CS Farul sunt pe primele locuri, mai ales că şi în anii precedenţi am ocupat poziţii fruntaşe. A fost un an mai bun decât 2010, dacă ţinem cont că a fost şi un an preolimpic şi avem deja cinci sportivi calificaţi la Jocurile Olimpice de la Londra: Ana Porgras - la gimnastică, Diana Bursuc - la canotaj, Eliza Samara - la tenis de masă, Cristina Bujin şi Andreea Ogrăzeanu - la atletism. De altfel, obiectivul CS Farul este participarea a trei-cinci sportivi la Jocurile Olimpice, iar dacă lucrurile merg normal, să câştigăm măcar o medalie”, a spus directorul general al CS Farul, Ilie Floroiu.

Premiul Judeţean pentru Sport Seniori - 2011

Eliza Samara - tenis de masă (LPS “Nicolae Rotaru” - CS Farul, antrenori Viorel Filimon şi Liliana Sebe)

Cei mai buni 10 sportivi seniori ai anului 2011

1. Diana Bursuc - canotaj (CS Farul, antrenor Dumitru Răducanu)

2. Ana Porgras - gimnastică (CS Farul, antrenori Octavian Bellu şi Mariana Bitang)

3. Andrei Filimon - tenis de masă (CSV 2004 Tomis, antrenor Andrei Filimon)

4. Corina Constantin - gimnastică aerobică (CS Farul, antrenori Maria Fumea şi Cristiana Spînu)

5. Valentin Mavrodineanu, Mircea Zamfir, Petru Porime Tolan - gimnastică aerobică (CS Farul, antrenori Maria Fumea şi Cristiana Spînu)

6. Andrei Romeo - navomodelism (CS Farul, antrenor Petrică Vasile), Corneliu Costiniuc - navomodelism (CS Farul, antrenor Petrică Vasile)

7. Cristina Bujin - atletism (CS Farul, antrenor Lenuţa Dragomir)

8. Ionuţ Gheorghe - box (CS Farul, antrenor Ilie Dascălu)

9. Cristian Robert Albert - karate wukf (CS Shiai, antrenor Zoltan Albert), Daniel Asaftei - kempo (antrenor George Ungureanu, CS Marina - Academia Navală)

10. Ionuţ Nicolae - karate skdun (CS Karate Dinamic, antrenor Gabriel Popescu)

Premiul Judeţean pentru Sport Tineret şi Juniori - 2011

Ion Prundeanu - canotaj (LPS “Nicolae Rotaru, antrenor Norica Sarchizian)

Cei mai buni 10 sportivi juniori ai anului 2011

1. Andreea Ogrăzeanu - atletism (CS Farul, antrenor Cristina Manea)

2. Lavinia Ţîrlea - canotaj (CS Ştiinţa, antrenor Georgeta Grijuc)

3. Mădălina Rusu - canotaj (LPS “Nicolae Rotaru, antrenor Norica Sarchizian)

4. Laura Oprea - canotaj (CS Ştiinţa, antrenor Georgeta Grijuc)

5. Laura Pricop - haltere (LPS “Nicolae Rotaru, antrenor Angheluş Beşleagă) şi Bianca Gorgovan – gimanstică aerobică (CS Farul, antrenor Cristiana Spînu şi Cristina Dulgheroiu)

6. Ionela Broască - haltere (LPS “Nicolae Rotaru, antrenor Angheluş Beşleagă)

7. Cristina Toma - atletism (CS Farul, fără antrenor)

8. Andreea Tătaru - canotaj (LPS “Nicolae Rotaru, antrenor Norica şi Valentin Sarchizian), Lucian Munteanu - tenis de masă (LPS “Nicolae Rotaru”, antrenor Stelian Haşoti)

9. Mălina Miliu - karate skdun (CS Karate Dinamic, antrenor Gabriel Popescu)

10. Diana Drăghici - karate skdun (CS Karate Dinamic, antrenor Gabriel Popescu), Livia Cotoban – karate (CS Farul, antrenor Valerian Muşat)

Cele mai bune echipe seniori

HCM Constanţa - handbal masculin şi CV 2004 Tomis - volei feminin

Cea mai bună echipă de juniori

LPS “Nicolae Rotaru” - rugby under 16

Cel mai bun handbalist

Mihai Popescu (HCM) - seniori

Iulian Halcă (CSS 1 - HCM) - juniori

Cea mai bună handbalistă

Alexandra Iovănescu (CSU Neptun) - senioare

Mariana Filip (CSS 1) - junioare

Cel mai bun voleibalist

Radu Began (CVM Tomis) - seniori

Alexandru Zahar (CVM Tomis) - juniori

Cea mai bună voleibalistă

Elena Butnaru (CSV 204 Tomis) - senioare

Cristina Cazacu (CSV 204 Tomis) - junioare

Cel mai bună rugbyst

Daniel Carpo (RCJ Farul) - seniori

Dumitru Papaiane (LPS “Nicolae Rotaru”) - juniori

Cel mai bun fotbalist

Vasilică Cristocea (Viitorul) - seniori

Bogdan Ţîru (Academia “Gheorghe Hagi) - juniori

Cel mai bun jucător de oină

Mihai Georgescu (Frontiera Tomis Constanţa)

Premiul Fair-play şi toleranţă în sport

Hamdi Aykol - director Liceul Internaţional de Informatică

Cele mai bune Asociaţii Sportive Şcolare Constanţa

Gimnaziu

1. AS Şcolară “BP Haşdeu”

2. AS Şcolară “Nicolae Toniza”

3. AS Şcolară “Anghel Saligny” Cernavodă

Liceu

1. LPS “Nicolae Rotaru”

2. AS Şcolară “Nicolae Titulescu” Medgidia

3. AS GRS Energetic Cernavodă

Cel mai bun club de seniori

CS Farul - director general Ilie Floroiu

Cel mai bun club de juniori

LPS “Nicolae Rotaru” - director Andrei Szemerjai

Premiul de excelenţă pentru promovarea sportului constănţean în lume

Horia Tecău – tenis