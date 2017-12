Englezii regretă validarea Brexit-ului. UE le arată ușa

Marea Britanie iese din UE, după ce 51,9% dintre cetăţenii britanici au votat pentru ieşirea ţării din Blocul Comunitar, potrivit rezultatelor finale. În urma eșecului suferit, premierul David Cameron și-a anunțat retragerea în trei luni. Piețele financiare reacționează în lanț la decizia istorică a Marii Britanii, la fel ca și marile cancelarii occidentale. Oricum, vorbim despre un proces de lungă durată dar cu implicații directe pentru întreaga structură UE și chiar pentru întreaga lume. Un moment de criză existențială, care ar putea destrăma Regatul Unit dar și alte state cu regiuni instabile.

Aproximativ 17,4 milioane de britanici au votat pentru ieșirea țării din UE, în timp ce pentru rămânerea în UE s-au înregistrat puțin peste 16 milioane de voturi, un rezultat care nu dă prea mare ligitimitate taberei învingătoare dar care complică foarte mult totul. Rezultatul ar putea avea un impact puternic asupra economiei britanice, ridică semne de întrebare asupra rolului Londrei de capitală financiară globală și ar putea cauza profunde tensiuni politice în Marea Britanie și chiar în întreaga Europă. Lira britanică a suferit cea mai mare cădere de o zi. ”Acesta este cel mai important scrutin din timpul vieții mele. Miercurea Neagră și impactul prăbușirii Lehman Brothers, aceste evenimente majore nici măcar nu se pot compara în magnitudine cu acest lucru”, a declarat Mark Boleat, președintele Comisiei de Politici și Resurse din Londra.

REGATUL UNIT S-AR PUTEA DESTRĂMA

Votul de la referendum arată discrepanţe regionale majore în cadrul Marii Britanii. Scoția și Irlanda de Nord au votat pentru rămânerea în UE, în timp ce Anglia și Țara Galilor au votat pentru ieșire. Prim-ministrul scoțian, Nicola Sturgeon, a declarat vineri că ”votul din Scoția arată clar că scoțienii văd viitorul lor ca parte a UE”. Declan Kearney, membru al partidului nord-irlandez Sinn Fein, a declarat că ”nord-irlandezii sunt puși în fața unei situații în care alegătorii englezi forțează ieșirea din UE, împotriva dorinței nord-irlandezilor de a rămâne în UE”. Sinn Fein cere un referendum în privința unirii cu Republica Irlanda, ca soluție pentru a rămâne în UE.

UE, PREGĂTITĂ PENTRU BREXIT, DAR REGRETĂ DECIZIA UE

a cerut deja Marii Britanii să lanseze procedura de ieșire din Blocul Comunitar, imediat ce va fi posibil, pentru a evita o incertitudine nenecesară, a declarat un oficial de rang înalt al UE. Președintele Parlamentului European, Martin Schulz, a comentat că ”UE este bine pregătită pentru rezultatul referendumului, dar regretă decizia”, adăugând că respectă voința suverană a alegătorilor. Martin Schulz a declarat vineri că dorește să discute cu cancelarul german, Angela Merkel, pentru a se evita o reacție în lanț, după votul britanicilor. Ministrul de Externe al Germaniei, Frank Walter Steinmeier, a vorbit despre ”o zi tristă pentru Europa și Marea Britanie”. Pe de altă parte, Marine Le Pen, președintele principalului partid de extremă dreapta din Franța, a salutat rezultatul și a cerut convocarea unui referendum similar în Franța. Președintele francez, Francois Hollande, a convocat, pentru vineri, o reuniune a cabinetului. Franța și-a exprimat regretul față de votul britanic și a cerut Europei să reacționeze pentru a recâștiga încrederea oamenilor.

SPERANȚE PENTRU CETĂȚENII UE DIN REGAT?!

”Nu există indicii că va fi modificat statutul cetățenilor din UE care se află în Regatul Unit”, a declarat, vineri, eurodeputatul britanic conservator Daniel Hannan. ”Ceea ce cerem este să avem ceva control asupra celor care intră și asupra chestiunilor care contează”, a adăugat el.

BURSELE EUROPENE SE PREGĂTESC DE IMPACT

Agenția de rating Standard and Poor’s ar putea reduce ratingul de credit al Marii Britanii, informează ”Financial Times”. Agențiile Fitch și Moody’s deja au scăzut ratingul AAA al Marii Britanii, cu mult timp înainte de începutul campaniei pentru referendum. Traderii se pregăteau pentru vânzări masive de acţiuni la debutul şedinţei de tranzacţionare de vineri de la Londra. Piaţa indica faptul că indicele FTSE va deschide în scădere cu 7,5%, adică aproape 120 de miliarde de lire vor dispărea din valoarea celor mai mari companii britanice, după ce britanicii au hotărât să iasă din UE. Lira s-a prăbuşit cu cea mai mare rată din istorie, după o scădere de 9,41% şi a ajuns la 1,35 dolari. Euro a scăzut cu 3,8%, în timp ce valutele din Norvegia, Suedia şi Turcia au raportat pierderi şi mai mari. În Africa de Sud, rand-ul a scăzut cu 7,3%. Yen-ul în schimb a urcat cu 6,1%. ”S-a dezlănţuit iadul. Singurele refugii sunt yen-ul şi aurul”, a spus Vishnu Varathan, economist la Mizuho Bank. Aurul a urcat la cel mai ridicat nivel din ultimii doi ani, în condiţiile în care rezultatul referendumului a luat prin surprindere pe toată lumea. Preţul aurului a crescut cu 8,1%, la 1.358,53 dolari uncia, cel mai mare din martie 2014.

OBAMA: SUA VA CONTINUA SĂ AIBĂ O RELAȚIE SPECIALĂ CU MAREA BRITANIE ȘI UE

Statele Unite vor continua să aibă o relaţie specială cu Marea Britanie şi cu Uniunea Europeană, afirmă preşedintele SUA, Barack Obama, subliniind că respectă decizia poporului britanic de ieşire din UE.

"Marea Britanie şi Uniunea Europeană vor rămâne parteneri indispensabili ai Statelor Unite chiar dacă se va începe renegocierea relaţiei dintre aceste două părţi, prin respectarea stabilităţii, securităţii şi prosperităţii Europei, Marii Britanii şi Irlandei de Nord", a declarat Barack Obama.

Înaintea referendumului, Obama avertiza că eventuala ieşire a Marii Britanii din Uniunea Europeană ar afecta grav relaţiile comerciale cu Statele Unite.

"Este corect să spunem că la un moment dat ar putea exista un acord comercial SUA-Marea Britanie, dar acest lucru nu se va întâmpla curând pentru că noi ne concentrăm pe finalizarea Acordului cu Uniunea Europeană. Marea Britanie riscă să ajungă la capătul rândului, nu pentru că nu am avea o relaţie specială, ci din cauza impactului major al unui acord comercial de acest tip; este mai eficient să avem un acord pentru acces pe o piaţă mare, în care sunt multe ţări, decât să semnăm acorduri bilaterale mici", afirma Obama în aprilie, referindu-se la Parteneriatul Transatlantic pentru Comerţ şi Investiţii (TTIP).

REACȚII IT&C

Marea Britanie, important centru pentru multe companii din sectorul IT&C, ar putea pierde multe investiţii în acest domeniu, deoarece 87% dintre cei care lucrează în hi-tech-ul britanic au susţinut rămânerea în UE. Unul dintre liderii IT, care a dorit să-şi păstreze anonimatul, a făcut o declarație extrem de... plastică pentru Business Insider: ”Tot acest lucru este un rahat. Să mă ia dracu!”. Husayn Kassai, directorul executiv al startup-ului Ofido din Londra, a declarat: ”Există multă incertitudine în jur, dar este sigur că acestea sunt veşti proaste pentru industria tehnologică. S-au dus speranţele pentru o piaţă digitală unică şi vor fi semne de întrebare în ceea ce priveşte poziţia Londrei ca un puternic centru financiar şi tehnologic”. Înainte de referendum, companii uriaşe precum HP sau IBM au îndemnat cetăţenii britanici să rămână în UE.

PESTE 2 MILIOANE DE PERSOANE AU SEMNAT PETIȚIA PENTRU UN NOU REFERENDUM ÎN M. BRITANIE

La doar două zile după votul pentru a ieși din Uniunea Europeană, peste 2 milioane de britanici și rezidenți în Marea Britanie au semnat o petiție cerând un al doilea vot și forțând parlamentarii să ia în considerare cel puțin o dezbatere pe această temă, relatează Reuters.

Parlamentul trebuie să ia în considerare o dezbatere cu privire la orice petiție postată pe site-ul său, care a strâns mai mult de 100.000 de semnături.

Potrivit propunerii, postată înaintea referendumului de la 23 iunie, guvernul ar trebui să organizeze un alt plebiscit privind apartenența la UE dacă sprijinul pentru a ieși sau rămâne în UE într-un referendum este mic de 60% în prezență și de sub 75% dintre alegătorii eligibili.

Rezultatul de joi arată că 52% dintre alegători, 17.410.742 de persoane, sprijină ieșirea Marii Britanii din UE, cu o prezență de 72%.

De atunci, petiția - pe care numai cetățenii britanici sau rezidenții în Marea Britanie au dreptul de a o semna - s-a dovedit atât de populară încât până la 17.25 GMT sâmbătă, 2.005.101 de persoane au semnat-o, notează Reuters.

După-amiaza târziu, sâmbătă, părea cărata pe minut a fost de 3.000 de semnături.

LONDRA ÎȘI CERE INDEPENDENȚA

Englezii sunt șocați de ce s-a întâmplat cu o zi în urmă în țara lor. După ce Scoția vrea să se separe de Marea Britanie și să continue în UE, pentru că majoritatea cetățenilor ei a votat împotriva ieșirii din UE, Londra marchează o surpriză uluitoare.

Zeci de mii de londonezi au semnat vineri o petiție pentru a cere ca Londra, capitala Marii Britanii, să devină independentă și să rămână în UE.

Peste 40.000 de persoane au semnat această petiție pe site-ul change.org, în care îi cer primarului Londrei, Sadiq Khan, să "declare Londra independentă față de Regatul Unit și să-și înainteze candidatura pentru a adera la UE".

"Londra este un oraș internațional și noi vrem să rămânem în inima Europei", se spune în petiție. "Admitem, suntem în dezacord cu restul țării. Atunci, în loc să votăm pasiv și agresiv unii împotriva altora la fiecare alegeri, să ne oficializăm divorțul și să ne mutăm cu prietenii noștri pe continent", se mai spune în textul petiției.

A FI SAU A NU FI ROMÂN ÎN MAREA BRITANIE

Românii care muncesc în Marea Britanie spun că decizia de a ieşi din UE este greşită şi se tem pentru locurile lor de muncă. Mulţi sunt decişi să revină în țară, dacă situaţia economică a Regatului Unit se va înrăutăţi. ”Şocant! 52% sunt idioţi. Nu pot să cred că şi-au aruncat ţara în incertitudine”, a declarat Amada Udreş, originară din Slatina, pentru Mediafax. ”Preţurile vor fi mai mari, în general. Se zice că va fi greu să se ia împrumuturi pentru case. Lira e foarte jos. Eu sunt ok pentru că noi lucrăm cu România, deşi fabricile din România vor suferi. Dacă scade lira, vor fi loviţi”, a mai spus Amada Udreş. Dragoş Zdrânc, de 27 de ani, din Alba Iulia, care s-a întors recent din Marea Britanie, după ce a lucrat în comerţ, a declarat că mulți români se vor întoarce în țară. ”Va trebui să-și obțină drept de ședere. Marea Britanie are o economie foarte bună, dar nu cred că se va menține după această decizie. În Londra, unde am lucrat eu, erau foarte mulți imigranți, între care și români, care făceau munca de jos. Această muncă nu cred că o vor face și englezii”, a spus Dragoș Zdrânc. Există însă și români fericiți! Mihai Bogdan Tutunaru, de 40 de ani, din Craiova, stabilit din 2014 în Regatul Unit, este mulţumit de referendum: ”Eu mă bucur foarte mult că au votat pentru părăsirea UE, pentru că nu vor mai avea toate leprele beneficii. Atmosfera nu stă chiar pe roze, pentru că nu se știe ce va fi, dar atâta timp cât suntem corecți și plătim taxe, săptămânal, în jur de 150 de lire, suntem muncitori și ne vedem de treabă, cred că Regatul are grijă de noi. Se aude că lira va ajunge cât dolarul, dar regina are grijă de noi, nu ne lasă. De afectat, eu cred că nu ne va afecta pe noi, românii”.

Premierul Dacian Cioloş a declarat că nu va exista un impact imediat asupra drepturilor pe care le au românii care muncesc în Marea Britanie şi că nu va exista un impact semnificativ pe termen scurt asupra economiei. Şeful Executivului a subliniat că procesul de ieşire al Marii Britanii din UE este de durată, iar în tot acest timp, Regatul Unit rămâne stat membru cu drepturi şi obligaţii depline. ”Etapele următoare presupun solicitarea formală de ieșire din UE pe care Marea Britanie va trebui să o facă, după care vor începe negocierile dintre UE şi Marea Britanie şi România va participa activ la ele, pentru a se ţine cont şi de aşteptările noastre”, a mai spus Cioloş.