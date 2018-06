Eveniment de amploare la Spitalul Județean Constanța! Ce se întâmplă?

Spitalul Clinic Județean de Urgență (SCJU) “Sf. Apostol andrei” Constanța găzduiește, în perioada 8 - 9 iunie, cea de-a VII-a ediție a Școlii de Vară ”Actualități în Ultrasonografie”. Evenimentul, devenit deja o tradiție, se bucură de la an la an de un număr tot mai crescut de participanți, din țară dar și de peste hotare, la ediția din acest an urmând să ia parte prof. univ. dr. Kabaalioglu Adnan - Istanbul, Turcia, prof. univ. dr. Malkhaz Mizandari - Tbilisi, Georgia și dr. Zompoulis Pavlos din Atena, Grecia.

“Aceste școli de vară asigură o informare permanentă a practicanților de ecografie. Tehnicile din ecografie sunt într-o permanentă evoluție, ecografia acoperind în momentul de față, practic, toate specialitățile din medicină”, a declarat medic primar medicină internă și gastroenterologie SCJU Constanța, prof. dr. Ioan Tiberiu Tofolean.

Festivitatea de deschidere are vineri, 8 iunie, în intervalul 8.00 - 8.30, în sala de curs nr. 1 din cadrul SCJU Constanța. Din program fac parte atât prezentări teoretice cât și demonstrații practice. Școala de Vară ”Actualități în Ultrasonografie” este rodul colaborării dintre Universitatea “Ovidius” din Constanța și Universitatea “Iuliu Hațieganu” din Cluj Napoca.

Ecograful a devenit, mai nou, stetoscopul medicului modern, au spus-o, nu de puține ori, specialiștii. La una dintre edițiile școlii de vară, s-a spus că, în curând, aproape toate cabinetele medicale vor avea în dotare și câte un aparat de ecografie, mai ales că prețurile nu sunt prea mari. Cel mai ieftin poate fi achiziționat cu aproximativ 3.000 de euro, iar cel mai scump, care poate fi de foarte mare ajutor medicului în stabilirea unui diagnostic cert, este de circa 200.000 de euro, a precizat, pentru ”Telegraf”, prof. univ. dr. Ioan Tofolean, la ediția din anii trecuți.