Evenimente culturale la Muzeul Naţional de Artă al României, între 4 şi 16 februarie

"Atelierul de Scrisori Livrez Dragoste", o vizită ghidată în expoziţia "Anatomia restaurării" şi o conferinţă despre pictura orientală se numără prin evenimentele culturale propuse de Muzeul de Artă al României, între 4 şi 16 februarie.

Sâmbătă, 4 februarie, în Galeria de Artă Europeană, între 10.00 – 16.00, MNAR în parteneriat cu Asociația Arta Nu Mușcă invită publicul să descopere câteva dintre cele mai îndrăgite lucrări din Muzeu într-un mod inedit. Întrebări cu răspuns nu tocmai deschis, așternute caligrafic în scrisori realizate de Atelierul de Scrisori ”Livrez Dragoste”, așteaptă vizitatorii să le descifreze misterul. Pentru eveniment, se va plăti prețul de acces în Galeria de Artă Europeană.

O vizită ghidată în expoziția „Anatomia restaurării” se va desfăşura joi, 9 februarie, ora 16.00. Bogdan Popescu va însoți publicul istorisind povestea unor piese de mobilier ca și pe cea a unor sculpturi a căror restaurare a presupus rezolvarea unor probleme pe cât de frecvente pe atât de complexe. Un bun prilej pentru a afla cum să ne purtăm cu unele dintre lucrurile pe care le utilizăm zi de zi dacă dorim să le păstrăm. Cosmin Ungureanu, curator, va răspunde întrebărilor legate de expoziție în ansamblul său.

O conferinţă susţinută de Andreea Maria Teodorescu, restaurator grafică, cu titlul „Specificul restaurării picturii orientale” se va desfăşura sâmbătă 11 februarie, de la ora 11:00.

Conferința, parte a suitei de evenimente conexe expoziției „Anatomia restaurării”, prilejuiește o incursiune în lumea fascinantă a picturii orientale pe mătase. Materiale, instrumente și tehnici mai puțin familiare publicului european atestă o tradiție veche de multe secole pusă în slujba unei filosofii proprii poeziei „lumii trecătoare”. Delicată și fragilă, pictura orientală cuprinde atât pictura propriu-zisă cât și elementele de încadrare specifice, construite din savante suprapuneri de straturi care îi sporesc frumusețea și îi conferă stabilitate.

În cadrul programului "Întâlnire la muzeu" MNAR invită publicul joi, 16 februarie 2017, orele 18.30, la conferința susținută de Christoph Tannert, directorul Künstlerhaus Bethanien Berlin.

Aceasta se va focaliza asupra multiplelor activități desfășurate de unul dintre cele mai dinamice spații ale artei contemporane, Künstlerhaus Bethanien Berlin, care oferă programe de rezidență pentru artiști din toată lumea, organizează vizite în atelierele pe care le pune la dispoziție, stimulează reflecția critică și susține o activitate editorială dintre cele mai prestigioase în domeniu. Conferința va include substanțiale referiri la expozițiile proprii, cu caracter monografic, tematic sau de sinteză.

Întâlnirea este prilejuită de deschiderea la MNAR, în primăvara acestui an, a expoziției The New Black Romanticism curatoriată de dl. Christoph Tannert.

Conferința se va desfășura în limba engleză, iar intrarea este liberă.