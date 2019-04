Excedentul de benzină din Europa, trimis în Australia

Odată cu venirea verii în Europa a venit timpul ca excesul de benzină de pe continent să fie trimis pe cealaltă parte a mapamondului, în Australia, la o distanţă de 16.000 mile (peste 25.000 de kilometri), transmite Bloomberg, potrivit agerpres.ro. Potrivit calculelor efectuate de Bloomberg, de la începutul anului şi până în prezent, peste 400.000 de tone de benzină au fost livrate sau urmează să fie livrate în Australia din nord-vestul Europei. Analiştii subliniază că numai pentru drumul dus navele care vor transporta această cantitate de benzină vor consuma peste 10.000 de tone de combustibil, adică mai mult decât produc unele rafinării într-o singură zi. Deşi motivele precise ale traderilor nu sunt cunoscute, astfel de livrări au sens având în vedere că odată cu începutul verii în Europa se face trecerea la o benzină mai adecvată pentru temperaturi ridicate. Aceasta înseamnă că stocurile de benzină adecvată pentru temperaturi scăzute trebuie eliminate. În plus, aceste livrări scot în evidenţă şi provocările cu care se confruntă Australia pentru a se aproviziona cu benzină. "Europa are un excedent de benzină şi există o competiţie acerbă pentru pieţe, fie că este vorba despre Marea Britanie, SUA, Canada sau vestul Africii. Oamenii vor face lucruri ciudate când este vorba de a găsi pieţe pentru combustibil", a declarat John Spencer, fondatorul firmei de consultanţă Red Red Kite, care are o experienţă de peste trei decenii în tranzacţiile cu combustibili.

Livrările de benzină din Europa în Australia s-au accelerat anul trecut, în condiţiile în care s-au oprit după 2012. Potrivit datelor ITC Trade Map, un joint venture între Organizaţia Mondială a Comerţului şi Naţiunile Unite, în 2018 Estonia şi Letonia au livrat benzină Australiei pentru prima dată în ultimii şapte ani. O călătorie din Marea Baltică, de unde au plecat mai multe nave, până în Australia este una pe o distanţă de 14.000 de mile marine, aproximativ 16.000 de mile terestre (peste 25.000 de kilometri).

Cu toate acestea, calculele Bloomberg arată că tancurile care vor livra benzină din Europa în Australia vor consuma 220 de tone de combustibil în fiecare zi în care vor fi încărcate cu benzină şi aproximativ 160 de tone pe zi când vor fi goale. Dacă navele vor face un drum dus-întors, aceasta ar însemna că vor fi consumate aproximativ 19.000 de tone de combustibil pentru nave. Transportul de marfă pe distanţe lungi nu este o noutate pentru companiile de shipping. Pe piaţa minereului de fier, transportul dintre Brazilia şi China este una din cele mai importante rute pentru că sunt implicate milioane de tone de minereu de fier şi mii de mile marine. De asemenea, combustibilul pentru avioane din Asia ajunge acum în Europa via cercul polar. Pe baza unor contracte recent, costurile pentru închirierea una din aceste nave depăşesc 1,5 milioane de dolari fiecare.