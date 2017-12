Facebook - cauza problemelor din Guvernul tehnocrat?

Executivul condus de Dacian Cioloș, numit la apelul Facebook, scârțâie din toate balamalele. După ce patru miniștri au ieșit din Guvern în urma unor scandaluri fără precedent, lumea a început să se întrebe care sunt deficiențele reale din cauza cărora lucrurile în ministere nu funcționează. Potrivit stiripesurse.ro, unul dintre cei care au plecat din Palatul Victoria a declarat, sub protecția anonimatului, că Executivul reprezintă, de fapt, o adunătură de oameni din toate categoriile. „Nu există nicio logică în felul în care a fost alcătuită echipa. Eu am fost sunat după ce alți câțiva au refuzat și mi s-a spus că, dacă refuz și eu să vin în Guvern, există o mare problemă. Am acceptat doar din cauza asta”, a spus fostul ministru pentru stiripesurse.ro. Aceeași persoană a afirmat că problema reală a lui Dacian Cioloș este că stă prea mult pe Facebook, iar părerile celor din jur îl influențează prea mult. „Nu poți conduce o țară după Facebook! Fiecare ministru face lucrurile cum știe și asta se poate observa cu ușurință din scandalurile care au fost până acum. Nu există niciun fel de armonizare între miniștri”, a mai declarat sursa citată, care mai consideră că, din cauza instabilității și amatorismului din cadrul Executivului, vor pleca și alți miniștri.