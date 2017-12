Făgădău: „Cazinoul va fi restaurat!“

16:03:37 / 19 Iunie 2016

Tupeu maxim

De promisiuni suntem satui domnule PRIMAR ... suntem satui chiar si de promisiunile d-voastra neonorate din campania electorala, cea mai tare fiind aia cu refacerea unei portiuni de bulevard si cu demisia aferenta in caz de neindeplinire a promisiunii ... dar nu suntem prosti si, mai ales, nu suntem prostii tai ... aia sunt bine mersi la coada la ajutoare si ii doare la basca de Cazino sau de orasul asta ... nu suntem prosti sa mai inghitim minciunile referitoare la cat de tare s-a zbatut administratia penalului de dinaintea ta (cu care ai facut echipa) sa repare Cazinoul in timp ce toata planeta era impotriva ... sau justificarea neinceperii reparatiilor din cauza contestatiilor depuse ... pai daca acele contestatii au fost admise, inseamna ca ceva a fost in neregula. Si iata ca apare acum Fagadau, calare pe un cal alb si neprihanit de anii in care a fost alaturi de Mazare, care ne anunta triumfator ca, poate, " până la finalul anului, vom avea un câștigător al licitației și îmi doresc ca lucrările să înceapă cât mai repede" ... ce nu mentioneaza primarele nostru este ca isi doreste, mai ales, ca licitatia sa fie castigata de firma care trebuie, pentru ca nu-i asa, e in joc totusi o caruta de bani ... Si inca ceva dragi redactori Telegraf : cum va incepe reabilitarea cladirii la toamna, daca asta spera ca pana la sfarsitul anului sa aiba un castigator al licitatiei? Despre care toamna vorbiti, ca despre cea a anului 2016 cu siguranta nu este vorba aici? – comentariu sters si postat a 2-a oara -