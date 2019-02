Fără apă caldă și căldură! Avarie CET pe Bulevardul Brătianu

10:40:57 / 19 Ianuarie 2019

o lege dementa

Cata dementa este in capul guvernantilor nostrii ,de toate culorile,ca sa ne oblige sa stam si sa platim in continuare la CET ,stiind ca infrastructura este distrusa (pentru ca s-au papat banii pentru intretinerea retelei prin carciumi )? Atat CET-ul cat si voi guvernanti a-ti facut lege care sa ne oblige sa nu ne debransam .Pai daca voi stiti ca nu puteti sa ne furnizati agentul termic necesar de ce vreti sa ne condamnati pe noi si copii nostri la frig ?De ce va bateti joc de noi ?Nu am suferit destul in alte vremuri ?De ce vreti sa ne nenorociti?Ce vina avem noi ca nu ati fost in stare ani de zile sa intretineti reteaua ?Chiar nu va este teama de noi ?Vreti sa luati toata pielea de pe noi ?