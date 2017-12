Fără Crăciun, comerțul dă cu minus

Afacerile din comerţul cu amănuntul s-au redus în ianuarie cu 24,4% faţă de decembrie, iar comparativ cu ianuarie 2015 au crescut cu 15,6%, potrivit datelor INS. Comparativ cu decembrie, cifra de afaceri a fost mai mică cu 24,4%, ca urmare a scăderii vânzărilor de produse nealimentare (-27,7%), produse alimentare, băuturi şi tutun (-23,9%) şi carburanţi pentru autovehicule în magazine specializate (-17,5%). Este și firesc, având în vedere boom-ul de consum care are loc an de an în luna cadourilor. Faţă de ianuarie 2015, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul s-a majorat cu 15,6%, datorită vânzărilor de produse alimentare, băuturi şi tutun mai mari (+26,8%), produse nealimentare (+10,8%) şi carburanţi (+5,8%).