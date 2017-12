Fără toalete în fundul curții?!

07:00:57 / 03 Iunie 2015

Tara arde si tampitii se piaptana

Nu-l intreb pe istetul deputat cam de unde si cu ce cheltuieli ar trebui sa prezentam " dovada...". Nu-l intreb nici pe Urban daca are habar cam cat costa sa vidanjezi o singura data . Are rost sa intrebi militianul, care te amendeaza ca ai parcat masina in loc neamenajat, de ce nu exista parcari? El vrea doar sa te amendeze, asa cum vrea si Melinte. Bani la buget. Jupuiti-ne pe toti, ca am avut "ghinion" sa traim in aceasta tara.