Farmacia inimii te face cu... inima! „Catena“ umblă cu cioara vopsită!

09:16:44 / 19 Ianuarie 2017

Escrocherie.

Am patit-o pe pielea mea.M-am dus cu o reteta compensata 100% pentru persoane cu handicap si am platit pentru diferenta de substanta 67,45 lei.la farmacia Catena.A doua luna aceiasi reteta m-a costat 58,79 lei facandu-mi si card Catena.M-am hotarat sa incerc si la farmacia Dona cu aceiasi reteta dupa ce am vazut ca pretul este exagerat pentru o reteta compensata 100%.Surpriza,costul retetei a fost de16,50 si reteta a fost facuta pe doua luni.Tot aceiasi reteta ,tot pe doua luni ma costat luna aceasta 6,78 leiAm 3 ani de cand iau reteta de la Dona si nu am probleme.Va dati seama cata economie am facut in perioada asta.Daca luati aceleasi medicamente cu acelasi efect de ce sa patiti mai mult la Catena.Uitati aceasta farmacie care va face rau si la buzunar si la inima.