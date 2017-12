FC Farul, aproape să intre în faliment

08:56:25 / 27 Mai 2016

Farul si fotbalul romanesc

Aseara si in dimineata aceasta am aflat doua stiri importante: Farul este practic falimentar iar Lucian Bute va iesi din box pe usa din dos. Sigur ca ne mira,dar cand in fotbalul si sportul romanesc prima grija a conducatorilor si sportivilor este cum sa incalce regulile ... Asa vedem cum Rapid sarbatoreste promovarea in prima liga ca sa impresioneze(pe FIFA!!!) desi este sanctionata cu 6 puncte. Mai vedem ca CFR,Petrolul,ASA,Rapid deja sunt sanctionate cu puncte pierdute in viitorul campionat. Stim cu totii ca am avut Liga 1 cu multe-multe echipe in insolventa. Ca sa nu mai spun ca avem un antrenor campion suspendat cu...suspendare pentru ca este un campion si al pariurilor dar care vrea sa stea pe banca Astrei in Liga Campionilor,sa dea mana cu antrenori celebri si sa tina conferinte de presa! Ca sa revin la Farul ma intreb ce cauta ca presedinte condamnatul de justitie Brasoveanu? Sa duca echipa la desfiintare? Bine ca Antonescu n-a apucat ca auda ca echipa,practic,nu mai exista