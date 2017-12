FC Viitorul, campioana României la juniori A

Pentru a patra oară consecutiv, FC Viitorul Constanța a cucerit titlul de campioană națională la juniori A (jucători născuţi după 1 ianuarie 1996), câștigând ambele jocuri disputate la turneul final găzduit de Centrul Național de Fotbal de la Mogoșoaia. Vineri seară, echipa pregătită de Vasile Mănăilă s-a impus în semifinale, 4-2 (goluri marcate de Cristian Ene 2, Bruno Vasiu și Alexandru Stoica) cu Concordia Chiajna. Sâmbătă seară, în finala competiției, constănțenii au trecut de marea rivală, Dinamo București, cu 1-0 (1-0), unicul gol fiind reușit de Bruno Vasiu, în min. 39. Antrenorul Vasile Mănăilă a folosit următorii jucători în finală: Tordai - Torişte, Cr. Manea, Vasiu, Perju - R. Marin, Nedelcu (68 Iacob), Casap (51 Cicâldău) - Tudoran, C. Ene (68 Fl. Coman), Cruceru (57 Al. Stoica). În finală, banderola de căpitan a fost purtată de internaționalul de seniori Cristi Manea, titular în Liga 1 pentru formația pregătită de Gică Hagi. „A fost o finală frumoasă, formăm un grup minunat și suntem bucuroși că am reușit să câștigăm titlul național. Pentru mine este al treilea la juniori A. Nu uit niciodată de unde am plecat și cel mai frumos sentiment este să joc alături de acești băieți minunați. Ne-am organizat foarte bine, am fost mereu unul alături de celălalt și am ridicat cupa deasupra capului la finalul jocului”, a spus Cristi Manea. „Ne-am luat revanșa! Avem un lot valoros, am făcut un joc tactic excelent, am avut răbdare și am tratat corect o fază fixă. Este un scor norocos, înregistrat în finală de patru ani la rând. Pentru mine este o premieră să câștig titlul la juniori A, dar am mai trăit această bucurie la juniori B”, a adăugat antrenorul Vasile Mănăilă.

Iată-i și pe cei care au contribuit în acest sezon la obţinerea medaliilor de aur la juniori A - staff-ul tehnic: Vasile Mănăilă - antrenor principal, Emil Dobre - antrenor cu portarii, Gabi Zaharia - preparator fizic, Vasilică Tudor - team manager, Lucian Burchel - director tehnic; lotul de jucători folosit pe parcursul campionatului: Arpad Tordai, Cosmin Dur-Bozoancă, Rareş Murariu, Ionuţ Gurău, Cătălin Căbuz - portari; Alexandru Cicâldău, Antonio Cruceru, Cristian Ene, Roberto Hasnaş, Paul Iacob, Cătălin Ionescu, Răzvan Marin, Dragoş Nedelcu, Adrian Neniţă, Elvis Otei, Dan Panait, Ciprian Perju, Gabriel Preoteasa, Victor Rogoza, Alexandru Stoica, Mihai Şandru, Cătălin Torişte, George Tudoran, Andrei Ţugui, Bruno Vasiu, Mihai Băluţă, Radu Boboc, Carlo Casap, Tiberiu Căpuşă, Andrei Ciobanu, Florinel Coman, Ionuţ Crînganu, Doru Dumitrescu, Mihai Ene, Virgil Ghiţă, Robert Grecu, Ianis Hagi, Andreas Iani, Szabolcs Kilyen, Mircea Manole, Ioan Opriş, Alexandru Trancă, Raul Vidrăsan, Florin Cioablă, Dragoş Lazăr - jucători de câmp; staff-ul medical: George Puflene, Gheorghe Dămășaru - medici, Cosmin Sîrbu, Silviu Botea, Adrian Poștaru - kinetoterapeuţi.