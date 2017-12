FC Viitorul II Constanța are o medie de 14 goluri pe meci!

06:35:10 / 12 Mai 2015

Campionat jenant

Citind rezultatele,nevazand in direct nici o partida,nu-mi vine sa cred ca sunt reale! Excluzand pe Viitorul,pe care o vad promovand dupa un an in Liga 2,echipe care primesc 22 goluri inseamna ca altele cu 9 sau 10 goluri primte s-au comportat "onorant" Ca sa nu mai zic de acel 9-6 rugbystic! Pacat pentru ca am trait pe viu campionatul Constantei,cu multe echipe bune si pregatite de fosti fotbalisti republicani,iar seria noastra de Divizia C avea in component 7-8 echipe constantene