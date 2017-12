Film bazat pe fapte reale, regizat de Clint Eastwood

Regizorul american Clint Eastwood va regiza un film care are la bază cartea 'The 15:17 To Paris: The True Story Of A Terrorist, A Train, And Three American Heroes', despre modul în care mai mulți turiști americani au dejucat un atentat terorist asupra unui tren, în Europa, în 2015. Regizorul filmului 'American Sniper' va regiza un film ce are la bază cartea lui Anthony Sadler, Alek Skarlatos, Spencer Stone și Jeffrey E. Stern, 'The 15:17 To Paris: The True Story Of A Terrorist, A Train, And Three American Heroes'. (”Trenul de 15:17 către Paris: Povestea reală a unui terorist, un tren și a trei eroi americani”).

Cartea relatează povestea evenimentului din 2015 când Anthony, Alek, membru al Oregon National Guard și Spencer - pilot al forțelor aeriene americane și expert în arte marțiale - călătoreau de la Bruxelles la Paris, când un terorist înarmat al organizației Stat Islamic, dotat cu un pistol încărcat și cu muniție, a urcat în tren cu intenția de a ucide cât mai mulți oameni posibil. Cei trei americani l-au reperat pe bărbat și au reușit să îl deturneze chiar înainte ca acesta să comită atacul. Dorothy Blyskal a adaptat scenariul după carte, iar Eastwood plănuiește să înceapă castingul, regizorul dorind ca filmările producției Warner Bros. să debuteze în acest an. Actorii care vor fi distribuiți în film trebuie să fie pregătiți să muncească din greu, Tom Hanks - care a jucat rolul principal în filmul 'Sully: Miracle on the Hudson' - recunoscând recent că regizorul în vârstă de 86 de ani este dur cu actorii: ''Cu siguranță nu îți dorești una din privirile aprige ale lui Eastwood. Îi trata pe actor ca pe cai pentru că atunci când a filmat seria 'Rawhide' regizorul striga 'Acțiune' și toți caii se agitau. Așa că atunci când dirijează lucrurile, spune cu o voce blândă ''Bine, haideți', în loc să țipe 'Tăiați!' el spune 'Ajunge!'. E foarte intimidant!'', a mărturisit Hanks.

Clint Eastwood a regizat şi filmul "Lunetistul american/ American Sniper", cu Bradley Cooper, inspirat din povestea adevărată a lunetistului Chris Kyle, devenit o adevărată legendă a armatei americane, pentru modul în care a luptat în Irak. Această peliculă a fost un adevărat succes, având încasări de 543,4 milioane de dolari.

Clint Eastwood, născut în 1930, a câştigat patru premii Oscar ca actor, regizor şi producător. Şi-a început cariera de actor jucând în câteva producţii neînsemnate ale studiourilor Universal, dar primele succese le-a avut în filmele western regizate de Sergio Leone: "Pentru un pumn de dolari" (1964), "Pentru câţiva dolari în plus" (1965) şi "Cel bun, cel rău, cel urât" (1966). Filmele sale au fost apreciate de critici şi de public, cele mai mari succese înregistrându-le cu producţiile "Necruţătorul" (1992), "În bătaia puştii" (1993), "Podurile din Madison County" (1995), "O fată de milioane/ Million Dollar Baby" (2004), "Scrisori din Iwo Jima" (2006) şi "Steaguri pline de glorie" (2006).

"Gran Torino", lungmetraj în care Eastwood a fost şi interpret, este cel mai de succes film al acestuia din punct de vedere al încasărilor, cu 260,5 milioane de dolari la nivel mondial. Celebrul regizor american a realizat şi lungmetrajul "Invictus", o peliculă despre Nelson Mandela, care a avut premiera în decembrie 2009, dar şi pelicula "J. Edgar", despre viaţa şi cariera lui J. Edgar Hoover, fondatorul Biroului Federal de Investigaţii (FBI), interpretat de Leonardo DiCaprio, ce a avut premiera în noiembrie 2011.