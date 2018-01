Fiscul a irosit 60 milioane lei pe consultanță

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) nu a cheltuit niciun leu pe sistemul IT, în urma implementării programului cu Banca Mondială, toţi banii consumaţi fiind alocaţi... consultanţei, a declarat marți ministrul Finanţelor Publice, Ionuţ Mişa, la audierile din Comisia economică a Senatului - „S-au cheltuit 23,5% din sumele alocate, în schimb niciun leu pe sistemul IT. Absolut toţi banii, echivalentul a 60 milioane lei, au fost cheltuiţi numai pe consultanţă. Am avut discuţii cu reprezentanţii Băncii Mondiale din acest punct de vedere. Ei au sesizat din 2012, în fiecare an, faptul că nu s-au făcut progrese la nivelul sistemului IT şi că ne-am rezumat la a face analize şi consultanţe“. Nu-i de mirare că site-ul ANAF a cedat la început de an, când toată lumea s-a înghesuit să vadă care-i treaba cu formularul 600.