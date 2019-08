Fostul lider PMP Radu Cristescu s-a înscris în PSD

Fostul vicepreşedinte al PMP Radu Cristescu a anunţat, pe Facebook, că a acceptat invitaţia Vioricăi Dăncilă de a se alătura Partidului Social Democrat, un partid care se schimbă şi în a cărei schimbare crede. El a fost exclus din PMP în luna mai, după ce l-a atacat pe Eugen Tomac. „Trăim într-o societate dezbinată, în care tot ce se întâmplă negativ este sub -sigla- #m....psd din cauza unor greşeli pe care Partidul Social Democrat şi le asumă şi le îndreaptă, dar şi din cauza unei opoziţii PNL şi USR slabe, corupte şi conduse de oameni de moralitate cel puţin îndoielnică. Avem nevoie de unitate, de armonie, de reconstrucţie! PSD-ul se schimbă, iar eu cred în această schimbare. PSD-ul reformat este cea mai bună soluţie pentru români. Am răspuns afirmativ şi cu onoare invitaţiei doamnei prim ministru Dăncilă de a mă alătura acestei mişcări noi! Cred că vom reuşi să demonstrăm românilor că ideologia, programul de guvernare, ideile progresiste şi binele cetăţenilor sunt acum pe primul plan”, a scris Radu Cristescu pe Facebook.

El a afirmat că în ultima perioadă a avut invitaţii de a se înscrie în toate partidele mari din România. „ Mi-am început parcursul alături de un partid, pentru progresul românilor, loial unui om, am construit pentru viitor, dar am realizat pe parcurs că loialitatea poate fi privită ca slăbiciune, iar viziunea mea nu a mai avut ecou. În toată această perioadă, am avut propuneri multiple de a adera la toate partidele importante din România. Am ales în ultimul an să colaborez cu partide mici, cu oameni inimoşi, români adevăraţi şi le mulţumesc pentru oportunitate! Am realizat însă că pentru a influenţa în bine trebuie să alegi un motor puternic!”, a subliniat politicianul.

Pe 22 mai, Radu Cristescu a fost exclus din PMP şi demis din funcţia de vicepreşedinte, de către Traian Băsescu, motivul excluderii fiind atacul la adresa lui Eugen Tomac.