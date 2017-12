Fostul subprefect al Constanței, condamnat cu suspendare

15:20:27 / 13 Iunie 2014

pentru " X "

In orice comunitate sau organizatie orice om cu ONOARE , care din pacate lipseste cu desavarsire in acest caz , orice lider si-ar fi dat demisia de onoare ! Dar cand obrazul este foarte , foarte gros asa ceva nu se pune in discutie . Si apropo , nu mai scrieti ca este presedintele "tatarilor" . Am prieteni de etnie tatara care nu recunosc acea organizatie care profita de Costitutia Romaniei care aloca un fotoliu de parlamentar si 1 milion de euro anual oricarui minoritate , minoritate care ridica mana doar cand ordona partidul aflat la guvernare . Domnul " presedinte " a fost mai intai osteanul tribunului si acum si-a adus aminte ca este minoritar !?! Peace !