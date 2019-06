Fotbalist al SSC Farul: Ne-am hrănit doar cu promisiuni şi bani trimişi de familie

Pentru jucătorii de la SSC Farul Constanţa s-a încheiat un sezon greu, în care la final s-a reuşit menţinerea în Liga a 2-a. Însă problemele financiare au dus la o situaţie greu de imaginat pentru un club care se doreşte a se implica în sezonul viitor în lupta pentru promovare. Asta în cazul în care se va întâmpla o minune şi nu vom asista la încă o dispariţie a Farului.

Unul dintre jucătorii Farului, atacantul Nicolae Moise, în vârstă de 24 de ani, transferat în toamna anului trecut de la Axiopolis Cernavodă, din Liga a 3-a, a dat cărţile pe faţă şi a povestit ceea ce s-a întâmplat în partea a a doua a sezonului, atunci când promisiunile autorităţilor locale au rămas doar la stadiul de vorbe goale.

Iată în continuare mesajul postat de Nicolae Moise pe pagina personală de Facebook:

„Încep această postare prin a mulţumi familiei mele, care m-a susţinut financiar şi moral pe toată perioada petrecută la Farul. Mulţumesc colegilor mei, care au fost ca o a doua familie pentru mine. Am împărţit bune şi rele împreună. Mulţumesc domnului profesor Grigoraş, care ne-a fost ca un mentor, care ne-a ridicat moralul şi a fost lângă noi, chiar dacă situaţia din club nu era una fericită. Mulţumesc fanilor care au fost lângă noi şi în momente de victorie, dar şi când am pierdut. Se închide un capitol frumos la clubul Farul şi las în urma amintiri frumoase, dar plec cu un gust amar şi dezamăgit că am jucat fără să fiu plătit. Am dat tot ce am avut mai bun şi cei în măsură să ne plătească au cam uitat acest lucru. Ne-am hrănit numai cu promisiuni şi cu banii trimişi de familie.

Este jenant ca într-un oraş precum Constanţa să nu existe un stadion, să nu existe minime condiţii de antrenament, să stăm luni de zile fără apă caldă, fără o sală de forţă în care să nu fie inundaţie. Să ne antrenăm prin tot felul de localităţi, pentru că stadionul Farul este o ruină. Ruşine primarului Făgădău, că habar nu are ce înseamnă fotbalul şi se ascunde în spatele unor declaraţii pompoase. Ruşine Primăriei Constanţa pentru că implicarea în zona fotbalului constănţean este zero.

Dar, poate fanii îşi vor aminti de noi şi de condiţiile mizere în care ne-am antrenat, îşi vor aminti că am plecat fără să fim plătiţi şi la alegeri îl vor trimite acasă pe acest individ. Să ne vedem cu bine!”