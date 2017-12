Fotbalistul Alin Vigariu trebuia să fie în avionul care s-a prăbuşit în Franţa

Mijlocaşul român al echipei suedeze Dalkurd FF, Alin Ştefan Vigariu, a declarat ieri că trebuia să se afle împreună cu coechipierii săi în avionul companiei Germanwings, prăbuşit în sud-estul Franţei. „Am plecat la 45 de minute după avionul care s-a prăbuşit. Sunt în regulă. Am fost împărţiţi în trei dintre cele patru avioane care au plecat din Barcelona într-un interval foarte scurt de timp. Timpul de aşteptare în Dusseldorf pentru legătura noastră era prea mare, aşa că am fost împărţiţi în trei grupuri. Eu şi încă 6-7 colegi am fost în cursa de Zurich. Am vorbit cu prietenii, cu familia, toţi erau îngrijoraţi pentru că ştiau că o să plec din Barcelona. La Zurich am aflat despre dezastru, nu ştiam nimic de grupul de colegi care a zburat la Munchen, eram îngrijorat”, a spus jucătorul român. Alin Ştefan Vigariu, în vârstă de 34 de ani, s-a transferat la Dalkurd FF în vara anului 2014, după ce anterior mai jucase la formaţiile Universitatea Craiova, Electroputere Craiova, Rocar Bucureşti, IK Brage (Suedia), Gloria Buzău, Gaz Metan CFR Craiova, CS Turnu Severin, ALRO Slatina, FC Olt şi Arieşul Turda.

Echipa suedeză Dalkurd FF, din a treia ligă, ar fi trebuit să se afle în avionul companiei Germanwings, prăbuşit în sud-estul Franţei, însă conducerea acesteia a decis să schimbe planurile în ultimul moment. Dalkurd FF urma să revină în Suedia după un stagiu în Catalunya, însă, ajunşi la aeroportul din Barcelona, jucătorii şi staff-ul tehnic au renunţat, deoarece distanţa de la Dusseldorf până în Suedia era prea mare. Astfel, jucătorii au cumpărat ultimele bilete disponibile la trei zbouri diferite, care urmau să-i ducă la Zurich şi Munchen.

Avionul Airbus A320 al companiei Germanwings, filiala low-cost a societăţii Lufthansa, care circula de la Barcelona către Dusseldorf şi avea la bord 144 de pasageri şi şase membri ai echipajului, s-a prăbuşit marţi în regiunea Barcelonnette, într-o zonă muntoasă din sudul Franţei. Printre persoanele aflate la bordul avionului companiei Germanwings erau 67 de cetăţeni germani, 45 de spanioli şi cel puţin un belgian. De asemenea, la bord erau 16 elevi şi doi profesori de la Liceul german „Joseph-Koenig“, situat în oraşul Haltern am See. Printre germani erau şi doi cântăreţi de operă din Dusseldorf.

MINUT DE RECULEGERE PENTRU VICTIMELE DIN ALPII FRANCEZI

Un minut de reculegere a fost ţinut, ieri, înaintea antrenamentului echipei Bayern Munchen, dar și aseară, la amicalul pe care Germania l-a susţinut în compania Australiei, în memoria victimelor accidentului aviatic din Alpii francezi. În plus, jucătorii Germaniei au evoluat cu banderole negre în partida cu Australia, de la Kaiserslautern.