Frank de Boer, noul antrenor al lui Internazionale Milano

Frank de Boer este noul antrenor al echipei italiene Internazionale Milano, site-ul oficial al clubului anunțând că Inter a ajuns la un acord cu tehnicianul olandez. De Boer a fost prezentat oficial în cursul zilei de marți, în cadrul unei conferinţe de presă, a semnat un contract pe trei sezoane, iar în cursul după-amiezii a condus primul antrenament. De Boer, în vârstă de 46 de ani, şi-a început cariera ca antrenor la grupele de copii şi juniori ale clubului Ajax Amsterdam, a fost apoi secund la naţionala Olandei, iar în perioada 2010-2016 a fost antrenor principal la Ajax. Gruparea-fanion a Olandei a cucerit patru titluri consecutive, între 2010 și 2014, însă antrenorul în vârstă de 46 de ani a fost înlocuit de „Lăncieri” după ratarea incredibilă a titlului în acest an, în ultima etapă a campionatului.

Internazionale Milano a renunțat cu doar două săptămâni înainte de startul sezonului la serviciile lui Roberto Mancini, demis pentru rezultatele slabe din meciurile de pregătire, Inter fiind învinsă în ultimele două săptămâni de Paris Saint-Germain, Bayern Munchen și Tottenham Hotspur. Mancini era la al doilea mandat său ca antrenor la Inter. În primul, între 2004 și 2008, echipa din Milano a câștigat de trei ori titlul de campioană în Serie A. Al doilea mandat a început în noiembrie 2014 și nu a mai avut același succes, Inter ratând calificarea în Liga Campionilor.

Numirea la Inter l-a luat prin surprindere pe fostul fundaş de la Ajax, FC Barcelona, Galatasaray Istanbul și Glasgow Rangers, care se gândea chiar să îşi ia un an de vacanţă. Eşecul la scor al Interului din amicalul cu Tottenham, 1-6, i-a semnat însă sentinţa lui Mancini şi i-a schimbat planurile olandezului. „Am fost contactat de Inter după amicalul cu Tottenham, deşi mai fusesem dorit în trecut aici. Am fost surprins, am avut contacte cu mai multe cluburi din Anglia. Anderlecht şi Olympiacos au fost şi ele interesate de mine”, a dezvăluit Frank de Boer în presa olandeză. El a jucat de 112 ori şi a marcat 13 goluri pentru naţionala Olandei, între 1990 şi 2004. A cucerit 14 trofee ca jucător cu Ajax: Liga Campionilor, Cupa Intercontinentală, Cupa UEFA, Supercupa Europei, cinci titluri, două Cupe şi trei Supercupe ale Olandei, plus un titlu în Spania, cu Barcelona. Presa italiană susţine că fostul fundaş al Interului, românul Cristian Chivu, ar putea face parte din staff-ul lui de Boer pe „Giuseppe Meazza“.

