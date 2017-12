Futsal Municipal Constanţa a pierdut la Timişoara

Primul meci oficial disputat în 2007 a însemnat şi primul eşec pentru Futsal Municipal. Jucînd la Timişoara în etapa a 16-a din Liga întîi la fotbal în sală, constănţenii au cedat cu 7-3 (5-1) în faţa echipei locale CFS Poli. “Îmi pare rău pentru acest eşec, mai ales că băieţii au jucat bine. Am dominat primele zece minute, dar asta nu a fost de ajuns, pentru că nu am reuşit să înscriem. Adversarii au marcat ei primii, noi ne-am dus peste ei şi ne-au prins pe contraatac. A decis evoluţia lor din prima repriză, pentru că după pauză am echilibrat jocul, dar am ratat o mulţime de ocazii”, a sintetizat meciul de ieri Dragoş Chipară, care l-a remarcat pe Marian Stanciu (“A jucat foarte bine, dar a avut ghinion, cu trei şuturi în bară!”). Antrenorul principal al constănţenilor s-a declarat impresionat de actuala echipă din Timişoara, care în iarnă l-a transferat de la CIP Deva pe internaţionalul Tiberiu Măgurean, dar s-a întărit şi cu trei jucători de la fosta Silvanus Reşiţa. La oaspeţi au evoluat toţi jucătorii deplasaţi în Banat, inclusiv noii veniţi Badea şi Morăraşu, alături de Traşcă, Resmeriţă (portari), Toader, Stoianof, Florea, Stanciu, Micu, Anghel şi Ciobănaşu.