„Game of Thrones“ cu pisici, 40.000 de vizualizări în câteva ore?

La câteva ore de la difuzarea primului episod din sezonul al șaselea din "Game of Thrones", site-ul Mashable a propus un rezumat al sezonului trecut jucat de pisici, informează directmatin.fr. Nu mai este "Game of Thrones", ci "Game of Kittens", titlul clipului postat sâmbătă online de site-ul american Mashable. Scenele principale din sezonul trecut sunt jucate de această dată de pisici. Acest lucru nu înseamnă că interpretarea felinelor face ca scenele să fie mai drăgălașe. Dimpotrivă, fiindcă pisicile scot foc pe nări și se luptă cu convingere. Scena cea mai memorabilă rămâne moartea lui Jon Snow, interpretată de un motan negru cu talent indiscutabil. Mashable precizează la sfârșitul clipului, care nu durează mai mult de un minut, că filmul a fost realizat și pentru a încuraja adoptarea pisicilor din adăposturi. În câteva ore, el a fost văzut de aproape 40.000 de ori.