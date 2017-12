Geoană a anunţat că referendumul pentru suspendarea lui Băsescu ar putea avea loc la sfîrşitul lui martie

Prezent la Şcoala de Iarnă a Tineretului Social-Democrat, care are loc în staţiunea Geoagiu Băi, Mircea Geoană s-a lansat într-o serie de acuzaţii la adresa şefului statului şi a democraţilor. "Traian Băsescu şi PD reprezintă o axă a răului şi o frînă în calea progresului economic şi social al României. Îi vom trimite acolo de unde au venit, adică în opoziţie". Potrivit liderului PSD, social-democraţii au identificat 18 fapte care sînt încadrate juridic şi care ar demonstra că preşedintele Băsescu a încălcat Constituţia, precum "modul în care acesta a şantajat partidele parlamentare pentru formarea Guvernului”, presupusa implicare a acestuia în schimbarea celor doi preşedinţi ai Camerelor Parlamentului etc. În plus, în opinia lui Geoană, şeful statului se face vinovat de tăinuirea “unei fapte de corupţie” pe care ar fi comis-o premierul în scandalul bileţelului: "Dacă ar fi să luăm în ordine cronologică, prima faptă ar fi modul în care preşedintele Traian Băsescu a şantajat pentru formarea Guvernului României, după alegerile parlamentare şi prezidenţiale. A urmat procedura în care preşedintele Băsescu s-a implicat activ în suspendarea preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, total în afara Constituţiei. Nu putem să omitem declaraţiile extrem de grave pe care preşedintele le-a făcut în mod public şi cu ocazia scandalului «bileţelul», iar acolo se face vinovat de tăinuirea unei fapte de corupţie pe care premierul a comis-o". În acelaşi timp, liderul social-democrat a afirmat că referendumul pentru demiterea preşedintelui Băsescu ar putea avea loc la finalul lunii martie, în funcţie de durata pe care Curtea Constituţională o va cere pentru avizul consultativ. Potrivit lui Mircea Geoană, toate faptele considerate "anticonstituţionale, în ordinea gravităţii lor", vor fi incluse într-un document ce va fi finalizat în cursul zilei de luni, ce va reprezenta "startul unei dezbateri în societate în ceea ce priveşte limitele Constituţiei României”. Mircea Geoană a apreciat momentul ca fiind "cu consecinţe foarte importante din punct de vedere politic şi constituţional, dincolo de procedura de suspendare şi dincolo de ecuaţia politică pe care încercăm să o rezolvăm în această perioadă". Totodată, în opinia lui, revizuirea Constituţiei ar trebui să se producă în următorii ani. Geoană a mai spus că şi premierul ar trebui să demisioneze.