Gheorghe Hagi, manager tehnic Viitorul: „Bine că a venit pauza. Din păcate, am terminat anul negativ”

Pentru FC Viitorul, ultimele patru etape din Liga 1 au adus un singur punct, în urma remizei de la Mediaş, 2-2 cu Gaz Metan, iar cele trei meciuri pierdute consecutiv, 0-2 cu FCSB, 0-1 cu CFR Cluj și 0-1 cu FC Hermannstadt, l-au dezamăgit pe managerul tehnic al formaţiei constănţene, Gheorghe Hagi.

„Ce am făcut în ultimele patru meciuri, sunt puţine de zis. Bine-nţeles că sunt dezamăgit. Bine că a venit pauza. Voi reflecta, voi analiza şi sper să găsesc drumul care trebuie, decizii care trebuie, pentru a face în continuare mai bine, să fim mai buni, să facem performanţă. Le-am comunicat şi jucătorilor că sunt supărat. Din păcate, am terminat anul negativ. Dezamăgit, supărat. Mi-au adus o supărare mare ei, ca şi colectiv. Nu mai contează ce am făcut până am ajuns aici. Am zis că o să suferim. Merg la munte să mă odihnesc o săptămână şi să iau cele mai bune decizii pentru viitor, pentru a încerca să facem mai bine, să fim mai puternici. Am nevoie de oameni care au ambiţie, care luptă, care sunt concentraţi, care ştiu să joace fotbalul care îmi place”, a declarat Gică Hagi la conferinţa de presă desfăşurată la Cluj-Napoca, sâmbătă, după înfrângerea cu Hermannstadt, scor 0-1 (L. Dumitriu 12), din etapa a 21-a a Ligii 1 la fotbal, ultima din acest an.

„Jucătorul meu e acela care uită ce a făcut ieri şi astăzi, încă o dată, demonstrează că e cel mai bun. Trebuie să muncească, să lupte. Să tratezi serios totul, nu cu jumătăţi de măsură, nu cu mintea în vacanţă”, a mai spus Gheorghe Hagi.