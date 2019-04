Gheorghe Hagi, mulţumit de prestaţia jucătorilor la Sf. Gheorghe

Evoluţia jucătorilor de la Viitorul în partida de luni seară, de la Sf. Gheorghe, încheiată la egalitate, scor 0-0 cu Sepsi, în etapa a treia din play-off-ul Ligii 1, a fost una care l-a mulţumit pe managerul tehnic al formaţiei constănţene, Gheorghe Hagi. Chiar dacă de la Viitorul au lipsit Țîru, De Nooijer, T. Băluță, Vînă, Houri, Calcan, Drăguș și Ianis Hagi, menajaţi pentru duelul de joi, de la ora 20.00, cu Universitatea Craiova, din manşa tur a semifinalelor Cupei României, din deplasare, echipa de la ţărmul mării a fost aproape de victorie, însă ratările au privat Viitorul de obţinerea celor trei puncte.

„Am luat o decizie, aceea de a folosi jucătorii care au evoluat mai puţin, într-un meci de play-off, un meci important, într-o deplasare, într-un moment în care o să jucăm trei meciuri într-o săptămână. Zece jucători aproape noi şi cu ceilalţi care au intrat, o prestaţie foarte bună, serioasă. Am avut momentele noastre, în care am depăşit adversarul şi cred că meritam să câştigăm. Ne-am creat mai multe ocazii, chiar dacă ştiam că adversarul este foarte bun pe contraatac. Mulţumit de prestaţia echipei, de ce am văzut, chiar dacă mulţi dintre ei nu aveau ritmul şi intensitatea jocului. Ne gândim la locul trei şi la cupă. Mai sunt meciuri de jucat. Noi tratăm serios toate meciurile. Mai mult de locul trei cred că în momentul de faţă e greu, dar e bine dacă ajungem acolo, pentru că accesezi o participare în Europa”, a declarat Gheorghe Hagi, managerul tehnic al Viitorului.

De cealaltă parte, antrenorul lui Sepsi, Eugen Neagoe, a spus că echipa lui a făcut un meci foarte modest, dar a considerat rezultatul final unul echitabil.