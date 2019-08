Gheorghe Hagi şi concluziile după partida Sepsi - Viitorul

Managerul tehnic al Viitorului, Gheorghe Hagi, a analizat la finalul partidei de la Sf. Gheorghe, din etapa a patra a Ligii 1, scor 2-2 (Carnat 37, Bouhenna 90+3 / A. Ciobanu 46, Eric 52-pen.), evoluţia elevilor săi, fiind puţin dezamăgit de golul primit în final, după o fază în care s-ar fi putut dicta fault în atac.

„În prima repriză Sepsi a jucat mai bine ca noi, mai iuţi, mai primii la minge. Chiar dacă s-au apărat au stat bine în teren, noi lenţi, nu i-am deranjat cu nimic sau foarte puţin. Atacanţii nu au venit din linia a doua, nu au atacat spaţiile, nu au atacat poarta. Am vorbit la pauză, iar în repriza a doua am arătat altfel şi cred că meritam să câştigăm, să plecăm acasă cu trei puncte. Mulţumiţi de prestaţia jucătorilor din repriza a doua. Am fost acolo, am fost aproape. Se mai întâmplă şi aşa. De aceea fotbalul este frumos”, a spus Gică Hagi.

Cu goluri înscrise în fiecare meci oficial disputat în actualul sezon, jucătorii Viitorului mai de muncit pentru a-l mulţumi pe Gheorghe Hagi, care aşteaptă din partea lui Eric un randament şi mai bun, astfel încât jocul Viitorului să crească, iar echipa constănţeană s-ar putea gândi la titlul de campioană: „E bine pentru că avem acest spirit să marcăm, să jucăm fotbal, să dominăm, să dăm noi ritmul şi intensitatea jocului. Când se termină meciul eu trebuie să mă gândesc ce am făcut greşit. Chiar dacă acolo mai comentăm, suntem în meci. De ce să nu aspirăm şi noi, pe acolo. Doar gândul. Cine e Viitorul? Am mai câştigat o cupă, o supercupă. Am văzut că se înscrie toată lumea la campionat. Ar fi culmea să mă mai înscriu şi eu. Eu sunt mai mic, aşa, de înălţime, noi, ne vedem de ale noastre. Mai avem de muncit când plecăm afară”.