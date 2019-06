Gică Hagi: „Este o generaţie care poate fi mai bună ca a noastră”

Înaintea debutului la turneul final al Campionatului European de fotbal Under 21 din Italia şi San Marino, managerul tehnic al formaţiei FC Viitorul Constanţa, Gheorghe Hagi, a dorit să transmită un mesaj tinerilor jucători români.

„Este o generaţie care poate fi mai bună ca a noastră, cea care a reuşit performanţa de la Mondialul din 1994. Simţindu-i şi văzându-i pe aceşti copii, pe care-i cunosc de mici, am mare încredere în ei. Au demonstrat până acum că sunt buni, puternici, se pot duela cu oricine de afară. Trebuie doar să certifice nivelul la care au ajuns, să facă performanţă pentru ei, să ne aducă şi nouă fericire. Ar fi o greşeală să le punem asta în faţă. Una e s-o gândeşti, alta e s-o pui doar pe hârtie, cum au procedat columbienii în 1994. Lăsaţi-i să joace fiecare meci în parte, să aibă încredere, să intre cu tupeu pe teren! Lăsaţi-i să fie ei! Nu trebuie să te laşi condiţionat de adversar. Îl analizezi, îl cunoşti cât e de puternic, îţi iei măsuri să te aperi, dar e obligatoriu să ataci. Dacă nu ştii asta, e greu să fii mare! Nu există la un turneu final o echipă care să nu fie foarte bună. Poţi face zero puncte sau maximum! Dar trebuie să fii de top, să joci ambele faze, tot! Important e că băieţii ăştia ne dau speranţe că vom deveni iarăşi mari”, a declarat Gică Hagi.

Şi mijlocaşul Răzvan Marin a ţinut să le transmită un mesaj coechipierilor săi din naţionala de tineret: „Salut, băieţi, ţin să vă transmit şi eu un mesaj. Sunt alături de voi cu sufletul, îmi doresc să ajungeţi cât mai departe şi multă baftă. Domane, ajută! Îmi pare rău că nu pot fi acolo. Hai România!”

Reprezentativa de fotbal tineret a României va disputa marţi, 18 iunie, de la ora 19.30 (în direct la TVR 1 şi TVR HD), în compania Croaţiei, primul meci din Grupa C, de la turneul final al Campionatului European Under 21.