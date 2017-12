Gică Hagi, încrezător înaintea confruntării cu Dinamo

Etapa a 22-a a Ligii 1 la fotbal programează sâmbătă seară, la Bucureşti, pe stadionul din Şoseaua Ştefan cel Mare, de la ora 20.00 (în direct la Digi Sport 1, Dolce Sport 1 şi Look TV), partida dintre Dinamo şi FC Viitorul. Înaintea acestei întâlniri, managerul tehnic al Viitorului, Gheorghe Hagi, a declarat vineri, într-o conferință de presă, că speră ca întâlnirea se fie una frumoasă, cu multe goluri, iar după perioada de pregătire din Cipru şi Italia, jucătorii constănţeni sunt pregătiţi pentru partea a doua a campionatului.

„Mulțumit de grup, de jucători, de cum ne-am comportat. Bineînțeles, nu suntem încă sută la sută, pentru că a fost scurtă această perioadă, dar şi la ultimul meci, cu Perugia, am arătat lucruri bune. Mai avem cinci meciuri grele și avem nevoie de puncte pentru a intra în play-off, să ne batem cu cele mai bune echipe. Încă suntem fericiţi, suntem pe primul loc, băieţii sunt încrezători. Urmează un meci cu o echipă de tradiție. Noi cu Dinamo am avut mereu meciuri bune. Sperăm să fie un meci frumos, pentru că și Dinamo, și noi marcăm mult. Cred că va fi un meci în care se vor înscrie goluri. Am prins și noi ceva experiență și suntem din ce în ce mai puternici. Sper să rămânem la nivelul pe care l-am arătat în prima parte a sezonului și chiar să evoluăm mai bine. Îmi doresc să fim mai buni decât în play-off-ul din sezonul trecut. Acum avem o medie de vârstă mai mică și sper să dăm un randament mai bun. Noi suntem singura echipă care nu are presiune, pentru că nu suntem încă în momentul în care suntem obligați să câștigăm. Este adevărat, suntem pe primul loc și vrem să îl păstrăm. Va fi foarte greu, dar ne dorim să fim cei mai buni. Vrem să îi batem pe toți ca să ne respecte. Oricum, nu întâmplător Viitorul este pe primul loc”, a declarat Gică Hagi.

Antrenorul liderului Ligii 1 s-a arătat mulțumit de jucătorii transferați în această iarnă: „Sunt mulțumit de noile achiziții, pentru că Vlad Morar și Neluț Roșu se pliază pe jocul nostru. Sper să dea randament și să crească din ce în ce mai mult în joc. Roșu a venit pentru că trebuie înlocuit Răzvan Marin, un jucător esenţial în angrenajul echipei. Morar, un atacant, care îmi place mult, un talent pur, dar rămâne să aibă randament și constanță în joc. Apoi mai avem în lot lângă noi cinci jucători de la grupa ’98. Perioada de transferuri nu s-a închis, vom vedea dacă va mai fi nevoie de ceva”.