GRAV! Pacienți HIV din Constanța, nevoiți să ÎNTRERUPĂ TRATAMENTUL!

15:56:40 / 21 Noiembrie 2018

Totul se plateste pe acest pamant

Aceste lucruri se intampla pt ca organele abilitate sa-i ia la intrebari (procurorii) nu se baga pe astia din psd. Asta ati votat, ati vrut psd, acum saturati.va de ei. E o crima, si ar trebui cercetati pt crima din culpa, pt abuz in serviciu, abuz de functie, etc. Dar presa tace, complice cu politicul, nu le pasa de voi. Daca ar urla zilnic despre aceste lucruri, poate s-ar mai schimba si atitudinea guvernantilor. Dar cum presa e corupta in marea ei majoritate, nu scriu despre adevaratele drame ale oamenilor, ci despre cai verzi. Iar cei care dau mesaje pe aici sunt asociatii lor, si va baga in cap ca nimic nu se poate schimba. Asta vor ei, pt ca altfel li se taie banii cu care sunt obisnuiti de atatia ani