Grindeanu: Libertatea de exprimare trebuie însoţită de bun-simţ

11:41:47 / 30 Ianuarie 2017

PREMIER ANALFABET POLITIC SI DE REA CREDINTA

Nu ne surprinde atitudinea dlui Grindeanu . Nu-l preocupa problemele grave rezultate din asa zisa initiativa a ministrului de justitie , care face orice pentru a demonstra ca interesele de partid , de clica , sunt mai presus de lege . Spune ca a urmarit cu atentie manifestatiile . Minte ca un pesedrist . A fost tot timpul la A3 unde a discutat despre alte probleme . Afirma fara jena ca a constatat ca manifastatiile sunt lipsite de bun simt si politizate . Este nu numai o insulta dar si lipsa de tact si conastere a drepturilor cetatenilor de a se manifesta , cand declare ca au venit in piata oameni fara culoare politica . Afirmatia este nu numai stupida ci si provocatoare . Adica trebuia ca manifestantii sa se vopseasca in culoarea rosie pesedista , violeta sau galbena ? Acest individ lipsit total de cultura si educatie politica ne spune in concluzie la aberatiile sale ca poate face ce vrea atata timp cat PSD a castigat alegerile , acestea find " cel mai bun sondaj si mod de exprimare " a vointei poporului . Nu numai ca dl Grindeanu se dovedeste a fi analfabet in cunoasterea teoriei democratiei ci este si de rea credinta . PSD a castigat alegerile pentru a realiza un program economic si social . Bun sau rau , sa-l puna in practica ., dar nu face asa ceva deoarece programul este demagogic si fara sustinere financiara . In schimb , guvernul , la ordinele lui Dragnea , incepe cu gratierea si amnistia despre care n-au scos o vorba in alegeri si care nu sunt prevazute in program . Nu cred ca pe Grindeanu il apuca primavara in fruntea acestui guvern improvizat din mediocritati .