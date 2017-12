Grupă preliminară facilă pentru HCM

Tragerea la sorţi a grupelor preliminarii ale Ligii Campionilor la handbal masculin, efectuată ieri, la Viena, a fost cu noroc pentru campioana României, HCM Constanţa. Repartizată în urna capilor de serie, gruparea de pe litoral, care a fost reprezentată în capitala Austriei de preşedintele clubului, Nicuşor Constantinescu, oficialul constănţean efectuînd tragerea la sorţi în întrecerea feminină, şi de vicepreşedintele Marius Puşcaşi, se va lupta pentru calificarea în grupele principale cu Tratan Preşov, campioana Slovaciei, Maccabi Srugo Rishon LeZion, campioana Israelului, şi SSV Bozen, campioana Italiei.

SE VA JUCA LA CONSTANŢA. Meciurile de calificare din Grupa a III-a, programate în perioada 8-9 septembrie, vor avea loc în Sala Sporturilor din Constanţa. Astfel, în prima zi, HCM va da piept, în semifinale, cu SSV Bozen, în timp ce Tratan Preşov va întâlni pe Maccabi Srugo Rishon LeZion. A doua zi sunt programate finalele, primele urmând să intre în scenă învinsele din prima zi, urmând ca ultimul meci să decide echipa care va merge mai departe în Liga Campionilor.

„Nu mi se pare o grupă deosebit de dificilă, având în vedere valoarea HCM-ului, mai ales că s-a decis, tot prin tragere la sorţi, ca turneul să aibă loc la Constanţa. Suntem în grupă cu Tatran Preşov, pe care am mai întâlnit-o în Cupa Cupelor, o echipă din Israel, Maccabi Srugo Rishon LeZion, şi una din nordul Italiei, SSV Loacker Bozen SudTirol, care nu sunt greu de abordat. În opinia mea, singura adversară reală este campioana Slovaciei şi cred că suntem capabili să câştigăm acest turneu acasă, în faţa propriilor suporteri. Din păcate, este un sentiment ciudat ca, după ce am fost în primele 16 echipe din Europa, să fim obligaţi să jucăm în tururile preliminarii, doar din cauza faptului că celelalte echipe româneşti nu au punctat în cupele europene şi am ajuns să fim primii sub linie. Puteam să picăm şi noi în meciul tur-retur care va decide una din calificate, dar acesta se va juca între Beşiktaş Istanbul şi Dinamo Minsk. Am mers în Grupa a III-a şi cred că, având şi ajutorul suporterilor constănţeni, pe care-i invit la începutul lunii septembrie să vină alături de HCM, vom trece de preliminarii şi vom merge în grupele principale, unde sperăm să obţinem calificarea în optimi, aşa cum am făcut-o în urmă cu două sezoane”, a declarat preşedintele HCM, Nicuşor Constantinescu.

„Sunt şanse mari de calificare. Avem o tradiţie bună în handbal şi ne-am propus să mergem în grupele principale, iar apoi să ajungem între cele mai bune 16 echipe din Europa”, a adăugat vicepreşedintele campioanei, Marius Puşcaşi.

CONTINUĂ ACHIZIŢIILE. Oficialii constănţeni au anunţat că HCM Constanţa va continua seria achiziţiilor spectaculoase, după ce i-au adus deja pe sârbul Milutin Dragicevic şi pe spaniolul Alberto Sancho Val.

„Dragicevic a fost crescut la şcoala HCM, unde a venit la 19 ani şi a stat trei sezoane. Va fi unul dintre jucătorii de bază ai echipei şi cred că toţi iubitorii de handbal din Constanţa îl aşteaptă cu braţele deschise. Mai sunt şi alţi jucători care vor veni, dar, pentru moment, nu vrem să dăm nume. Cert este că selecţionerul Macedoniei, Zvonko Sundovski, este antrenorul HCM-ului. Un om serios, de genul fostului tehnician, regretatul Zoran Kurtes, care ştie ce are de făcut şi cu care abordăm cu încredere această ediţie a Ligii Campionilor, dar şi campionatul şi Cupa României”, a spus Nicuşor Constantinescu.

BUCURIE PENTRU ISRAELIENI. Oficialii lui Maccabi s-au declarat foarte mulţumiţi că turneul de calificare va avea loc la Constanţa. „Este o plăcere să jucăm cu HCM Constanţa, pentru că relaţiile dintre cluburile noastre sunt foarte bune. Ne bucurăm că turneul se joacă la Constanţa, pentru că vrem să vedem care sunt condiţiile şi cum stau lucrurile la un club profesionist”, a spus antrenorul lui Maccabi Srugo Rishon Lezion, Josi Gewa.

Componenţa celorlalte grupe este următoarea: Grupa I - RK Sloga (Bosnia & Herţegovina), Partizan Belgrad (Serbia), FC Porto (Portugalia), HC Lovcen (Muntenegru); Grupa a II-a: Metalurg Skopje (Macedonia), Haslum HK (Norvegia), Dinamo Poltava (Ucraina), Alpla Hard (Austria). A patra participantă în faza grupelor va fi decisă după meciul eliminatoriu dintre Beşiktaş Istanbul şi Dinamo Minsk, iar a cincea după jucarea turneului echipelor care au primit wild-card: HSV Hamburg (Germania), Orlen Wisla Plock (Polonia), St. Raphael Var Handball (Franţa) şi Bjerringbro-Silkeborg (Danemarca). Echipele clasate pe locurile 2-3 din grupele preliminarii, plus învinsa din meciul eliminatoriu vor merge în turul al treilea al Cupei EHF, în timp ce ultimele clasate vor evolua în turul al doilea al Cupei EHF.