Halep a plecat la Singapore

Tenismena Simona Halep, locul 4 în clasamentul WTA, a plecat, luni, spre Singapore, unde va lua startul pentru a treia oară în carieră la Turneul Campioanelor, programat în perioada 23-30 octombrie, şi a spus că speră să obţină rezultate mai bune faţă de anul trecut, când nu a trecut de faza grupelor. “Sper să fie mai bine ca anul trecut şi să fie la fel ca în primul an. Va fi foarte greu, fiecare jucătoare e la un nivel înalt. Mă simt ok, sunt pregătită şi sper să fac o treabă bună. Am avut mulţi susţinători români în primii doi ani. Sper să vină şi anul acesta şi să câştig. Nu prea mă gândesc la retragerea Serenei. Toate jucătoarele sunt foarte bune. Dacă Serena nu e, se poate spune că am scăpat de o jucătoare foarte bună, dar fiecare meci va fi foarte greu. Nu contează cu cine joc. Important e să evoluez bine şi să trec de grupe. Indiferent care va fi adversara, trebuie să câştig jocurile”, a spus Halep, pe aeroport, la plecarea spre Singapore.

Alături de constănţeancă, spre Singapore au mai zburat oamenii din staff-ul ei, Daniel Dobre, Dragoş Luscan şi Dragoş Ciaus. Antrenorul australian Darren Cahill se va alătură echipei chiar la Singapore. “Nu ştiu dacă aş merita în acest an să fiu desemnată jucătoarea sezonului. Sunt jucătoare care au câştigat medalii de aur şi cred că ele ar merita mai mult. Kerber a câştigat două Mari Şlemuri”, a comentat Halep despre eventualitatea de a fi desemnată cea mai bună jucătoare din 2016.

În afara lui Halep mai sunt calificate la competiţia din Singapore jucătoarele Angelique Kerber, Garbine Muguruza, Karolina Pliskova, Johanna Konta, Madison Keys, Agnieszka Radwanska şi Dominika Cibulkova, în timp ce Serena Williams s-a retras din cauza unei accidentări.

