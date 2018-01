Halep, în optimi la Australian Open, după un meci dramatic

Meci maraton pentru Simona Halep în turul al treilea la Australian Open, în noaptea de vineri spre sâmbătă. După o partidă care a durat trei ore şi 44 de minute, ocupanta primului loc în clasamentul WTA s-a calificat în optimile de finală ale turneului de la Melbourne. Tenismena constănţeană a învins-o, cu scorul de 4-6, 6-4, 15-13, pe Lauren Davis (SUA, locul 76 WTA), la capătul unui meci în care a salvat trei mingi de meci. Setul decisiv a durat două ore şi 22 de minute de joc, iar întâlnirea a devenit a patra ca durată din istoria Australian Open. Duelul Halep - Davis a egalat partida cu cele mai multe ghemuri din istoria turneului de la Melbourne. Următoarea adversară a Simonei Halep va fi câştigătoarea din meciul Ashleigh Barty (Australia, cap de serie numărul 18 şi locul 17 WTA) - Naomi Osaka (Japonia, locul 72 WTA). Pentru prezenţa în optimi, Halep şi-a asigurat un cec în valoare de 157.000 de euro şi 240 de puncte WTA. Cea mai bună performanţă a constănţencei la Australian Open este prezenţa în sferturile de finală, în 2014 şi 2015. În ultimii doi ani, Halep a părăsit competiţia de la Melbourne încă din primul tur.

„A fost, cu siguranţă, un meci dificil, atât de lung. Nu am mai jucat un al treilea set atât de lung, astfel că sunt fericită că am putut sta şi câştiga. Sunt aproape moartă, dar a fost frumos că am putut arăta un tenis bun. Sper că v-a plăcut şi vă mulţumesc pentru susţinere. Nu am nicio idee cât am alergat, dar simt că muşchii mei s-au dus, nu ştiu cum e glezna, nu o mai simt, dar a fost frumos să fiu pe teren, să câştig acest meci şi să fiu din nou în turul al patrulea al acestui turneu. Este extraordinar”, a declarat Halep la interviul acordat pe teren, la finalul partidei.

Tot în turul al treilea, Ana Bogdan (locul 107 WTA) a fost eliminată de Madison Keys (SUA, cap de serie numărul 17 şi locul 20 WTA), scor 3-6, 4-6. Ana Bogdan şi-a asigurat un cec în valoare de 93.000 de euro şi 130 de puncte WTA. La Melbourne, Ana Bogdan a reuşit cea mai importantă performanţă din carieră, calificarea în turul al treilea al unui turneu Grand Slam.

