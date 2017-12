Halep, pentru a doua oară consecutiv în sferturi la Melbourne

Desemnată a treia favorită la Australian Open, primul turneu de Mare Șlem al anului, Simona Halep și-a confirmat statutul și s-a calificat pentru a doua oară în sferturile de finală ale competiției de la Melbourne, egalându-și astfel cea mai bună performanță reușită la Antipozi. Tenismena constănțeană a învins-o ieri, în optimi, pe Yanina Wickmayer, locul 80 WTA, cu scorul de 6-4, 6-2, după o oră şi 20 minute, la capătul unei partide pe care a dominat-o cu autoritate. Sportiva în vârstă de 24 de ani și-a luat astfel revanșa, după ce pierduse toate cele trei întâlniri precedente cu belgianca. „Sunt mulţumită de nivelul de joc. M-a învins de câteva ori înainte, dar acum cred mi-am luat revanşa. Sunt fericită că am jucat cel mai bun tenis al meu. Cred că mi-am îmbunătăţit mult jocul, am servit mai bine, am fost agresivă, am deschis bine terenul și m-am descurcat foarte bine. Nu sunt aşa de calmă pe teren, dar încerc să rămân concentrată. Nu e uşor să pierzi puncte pe care crezi ar fi trebuit să le câştigi, dar încerc să-mi menţin concentrarea şi să fac cel mai bun tenis”, a spus Halep, la final. Grație calificării în sferturi, constănțeanca și-a asigurat 430 de puncte WTA şi un cec în valoare de 240.000 de euro. Mai mult, pentru că ocupanta locului 4 WTA, Petra Kvitova (Cehia), a cedat încă din turul al treilea, Halep nu mai are cum să piardă ultima treaptă a podiumului din ierarhia mondială.

DUEL CU MAKAROVA

Constănțeanca va lupta pentru un loc în semifinale, mâine, cu rusoaica Ekaterina Makarova, locul 11 WTA şi cap de serie nr. 10, care a trecut în optimi de germanca Julia Goerges, locul 73 WTA, cu scorul de 6-3, 6-2. Cele două s-au mai întâlnit o singură dată, la New Haven, în 2013, când Halep s-a impus cu 6-1, 7-6. În celălalt sfert de finală de pe jumătatea inferioară a tabloului feminin de simplu se vor întâlni rusoaica Maria Şarapova, locul 2 WTA, şi canadianca Eugenie Bouchard, locul 7 WTA. „O ştiu pe Makarova. Am jucat de câteva ori împotriva ei. Serveşte destul de bine, se mişcă bine și joacă agresiv. Cred însă în şansa mea în turul următor. Trebuie să îmi impun jocul, să fiu agresivă şi să servesc bine”, a spus Halep.

Cealaltă româncă din optimi, Irina-Camelia Begu, locul 42 WTA, nu a reușit să producă surpriza în duelul cu favorita nr. 7, canadianca Eugenie Bouchard, fiind învinsă după un duel echilibrat, cu scorul de 6-1, 5-7, 6-2. Begu a realizat însă cea mai bună performanță din carieră și va fi recompensată pentru prezența în optimi cu 240 de puncte WTA şi un premiu de 123.500 de euro.

TECĂU JOACĂ AZI ÎN OPTIMI

Perechea formată din Horia Tecău şi olandezul Jean-Julien Rojer, cap de serie nr. 6, joacă în această noapte în optimile probei de dublu, împotriva dublului format din Eric Butorac (SUA) și Sam Groth (Australia), cap de serie nr. 12. Constănțeanul a jucat și ieri, în proba de dublu mixt, alături de Lucie Hradecka (Cehia), cei doi fiind învinși în primul tur de perechea formată din Andreja Klepac (Slovenia) și Chris Guccione (Australia), cu scorul de 6-1, 7-5. Un alt român, Florin Mergea, va juca în sferturile probei de dublu, fiind cap de serie nr. 14 alături de britanicul Dominic Inglot, cei doi urmând să-i întâlnească pe principalii favoriţi, americanii Bob şi Mike Bryan. Mergea a acces în optimi și la dublu mixt, împreună cu olandeza Michaella Krajicek, cei doi trecând de perechea alcătuită din Elina Svitolina (Ucraina) și Raven Klaasen (Africa de Sud), cu scorul de 6-1, 6-3. Dublul româno-olandez va juca în turul următor cu favoriții nr. 3, Kristina Mladenovic (Franța) și Daniel Nestor (Canada).